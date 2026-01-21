Alcaraz se acuerda de las víctimas de Adamuz y analiza a su próximo rival: "Será un partido divertido"

Carlos Alcaraz ha analizado su victoria ante Hanfmann en el Abierto de Australia, pero sus primeras palabras han sido para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. "Aunque estemos lejos, seguimos estando al corriente de todo lo que está pasando en España", ha afirmado, enviando "mucho apoyo y mucho ánimo" a los familiares. "Fue un muy mal trago para nosotros cuando nos enteramos", confesó desde la otra parte del mundo.

Un rival 'anárquico' en tercera ronda

En tercera ronda le espera el francés Corentin Moutet, un jugador que Alcaraz califica de "muy anárquico" y del que "no sabes por dónde te va a salir". A pesar de su repertorio, el murciano asegura que ha identificado su patrón de juego: "hacer cortados, hacer dejadas, jugar globos, subir a la red". Por ello, garantiza que "va a ser un partido divertido".

Autocrítica y buenas sensaciones

Sobre su propio rendimiento, Alcaraz ha admitido que durante el partido no se vio bien. "Ha habido algunos momentos en los que yo mismo, pues, me me he frustrado más de la cuenta", reconoció. El tenista atribuye estas sensaciones a la falta de rodaje tras llevar "mucho tiempo sin competir", siendo este su segundo partido de la temporada.

Sin embargo, la percepción cambió tras hablar con su equipo. "Ellos me han dicho que me han visto bien", explicó, lo que le ha "relajado un poquito más". Esta visión externa le sirve para afrontar la siguiente fase con otra mentalidad: "me va a ayudar mucho a ver las cosas de otra desde otra manera, en pista que que quizás estás viendo que está pasando una cosa y y luego realmente está pasando totalmente distinta".

La moda como forma de expresión

Finalmente, Alcaraz ha reflexionado sobre la importancia de la moda como forma de expresión en el tenis, a raíz de la entrada en pista de Naomi Osaka. "Es una buena manera de expresar lo que tú sientes", comentó, aunque admitió no ser "de arriesgar tanto". El murciano defiende que cada uno se muestre como es, sin fijarse en las opiniones ajenas, y ha revelado su propia pasión: "soy gran fanático de las sneakers y vengo cada día con unas diferentes".