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Avanzan las excavaciones del yacimiento de San Esteban

De 65 sondeos realizados en el sitio arqueológico 45 ya no tienen grava y 11 se encuentran en plena excavación

El director arqueológico del yacimiento de San Esteban, Clemente Sánchez, presenta uno de los últimos descubrimientos, una ocultación.
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Carlos Alonso

Reportaje sobre la situación actual del yacimiento del jardín de San Esteban

Carlos Alonso

Murcia - Publicado el

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