Avanzan las excavaciones del yacimiento de San Esteban
De 65 sondeos realizados en el sitio arqueológico 45 ya no tienen grava y 11 se encuentran en plena excavación
Murcia - Publicado el
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