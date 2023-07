VOX advierte que el PP "no está por la labor" de conformar un gobierno "fuerte"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha apostado por "conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la Región de Murcia", pero ha lamentado que el PP "no está por la labor".

Martínez, que ha hecho estas declaraciones momentos antes del Debate de Investidura, ha manifestado que "hoy vamos a poder comenzar la campaña electoral en la Región de Murcia por decisión del señor Feijóo".

"Este acto de propaganda, más que una investidura, es eso: el inicio de una campaña electoral que, desde luego, Feijóo, usurpando las competencias como presidente del PP de la Región de Murcia y mostrando un claro desconocimiento de lo que sucede en la Región, ha propuesto que vengamos a una supuesta investidura sin los apoyos necesarios como para que López Miras sea investido presidente", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en "conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la Región de Murcia, pero el PP no está por la labor, no entiende el mandato de los ciudadanos y no quiere".

"Por interés exclusivo de Feijóo, no quiere que se conforme un gobierno en la Región de Murcia", ha indicado, para después recordar que desde el 28 de mayo VOX tendió la mano al PP y ha reiterado, dada la "incertidumbre" ante el cumplimiento de los acuerdos que el PP pone encima de la mesa, que "tenemos que formar parte de ese Consejo de Gobierno compartiendo proporcionalmente la responsabilidad del desarrollo de las políticas en la Región".

Ha confirmado que "hubo intercambio de llamadas entre el PP y VOX, pero el PP quería hablar de algo que estaba totalmente alejado de lo que previamente habíamos acordado que teníamos que hablar en la reunión".

Rubén Martínez, considera que el discurso del candidato a presidir la Comunidad, Fernando López Miras, está "lleno de buenas intenciones, pero sin concretar nada y sin ofrecer las soluciones que necesita la Región".

Según ha dicho tras la primera sesión del Debate de Investidura, VOX es "más necesario que nunca. Seguimos con la mano tendida y dispuestos a conformar una mayoría necesaria que conforme la mayoría que ellos necesitan".

Durante su intervención se ha referido a la derogación o modificación de la ley del Mar Menor, una de las peticiones de su grupo. Sin embargo, ha advertido que "hasta ahora solo se ha utilizado el Mar Menor como moneda de cambio de las discusiones parlamentarias y ahora no vamos a entrar en ese juego. Ni ha habido ni habrá líneas rojas en la negociación con el PP. Seguimos con la mano tendida", ha apuntado.

Ha aclarado que lo que ellos quieren con respecto al Mar Menor es "plantear medidas concretas que nos permitan hacernos una idea de qué va a ser del Mar Menor dentro de 4 años".

Según ha puntualizado, en el intercambio de medidas sobre este asunto pidieron "soluciones definitivas para poder hablar de un Mar Menor regenerado. Poniendo parches a los problemas que han generado políticos de otros partidos no se soluciona el problema del Mar Menor", ha añadido.





