Vélez lamenta que el PP utilice "denuncias falsas contra quienes luchamos por una Región mejor"

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Pepe Vélez, ha lamentado que "el Partido Popular, con el historial de corrupción que tiene a sus espaldas en la Región, utilice denuncias falsas contra quienes luchamos por una Región mejor", algo que, ha considerado, "también es una forma de corrupción".

En este sentido, ha señalado que el PP "siempre hace lo mismo, se dedica a poner denuncias falsas, o a aprovecharse de ellas, para intentar engañar a la ciudadanía cuando la realidad es que la corrupción es sinónimo del Partido Popular en la Región".

En este sentido, ha remarcado que "los únicos condenados por corrupción en la Región son del PP". "En el caso del PP no estamos hablando de denuncias falsas o de presuntos delitos, sino de hechos probados y tremendamente graves", ha insistido.

A su juicio, "el Partido Popular lleva 28 años usando las instituciones de la Región de Murcia para enriquecerse y beneficiarse a costa de todos los ciudadanos. Esta es la única realidad y lo que intentan ocultar", ha señalado.

Además, ha destacado que López Miras también está denunciado por un presunto delito de prevaricación en la elección de la presidencia del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. "Es decir, por incumplir la ley", ha resaltado.

"NO ME VAN A CALLAR"

Pepe Vélez ha advertido que "por más denuncias que me pongan, no me van a callar. Su estrategia del miedo no funcionará", al tiempo que ha explicado que el caso por el que se le cita a declarar ya lo archivó de oficio la Fiscalía y ha asegurado que volverá a quedar en nada.

"Esto quedará en nada, como las decenas de denuncias que me ha puesto la oposición para intentar coaccionarme ante su incapacidad de ganarme en las urnas. Ya he ganado decenas de denuncias y recursos", ha argumentado.

Vélez ha criticado que el último, 'el caso de los sueldos', cerrado hace poco, estuvo siete años abierto en el juzgado de Caravaca de la Cruz, a pesar de que había sido resuelto por el Tribunal Supremo y había quedado absuelto.

"El PP siempre hace lo mismo. También lo vimos en el caso del anterior secretario general del PSOE de la Región. El Partido Popular se dedica a poner denuncias falsas o a personarse, como en este caso, para intentar engañar a la ciudadanía", ha subrayado Pepe Vélez quien ha añadido que "por más denuncias que me pongan, no me van a callar. Su estrategia del miedo no funcionará. Todos sus esfuerzos son y serán en balde".

"Desde el primer momento, he dejado clara mi voluntad de declarar lo antes posible para despejar cualquier duda y que el caso se cierre, como ya hizo de oficio la Fiscalía en su momento", ha recalcado.

Por último, el dirigente socialista ha insistido en que se va "a dejar la piel" para que los ciudadanos tengan un Gobierno regional "que trabaje en serio para mejorar sus vidas, que no gobierne sólo para unos pocos, los que más tienen, y que acabe con las redes clientelares y la corrupción que ha tejido el PP en la Región durante tres décadas".

