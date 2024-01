Pedro Aguado ayudará a conectar a las familias en San Javier

La armonía en la vida familiar no siempre es sencilla, para empezar porque no hay una escuela que enseñe a ser padres y no hay un libro exclusivo en el que se enseñe a superar las dificultades que van surgiendo en el día a día. El Ayuntamiento de San Javier ha presentado “Family Hub”, con el que se pretende “conectar familias” y ofrecer un nuevo recurso que sirva de ayuda en la tarea de educar.

El proyecto tiene una primera parte destinada a familias con niños de entre 0 y 3 años, con un total de cinco talleres y sesiones que se celebran en las distintas escuelas infantiles municipales hasta el 13 de abril. Esta primera parte, que se ha denominado “Espacios de juegos en familia”, finalizará el 20 de abril con una fiesta de clausura.

Los videojuegos tendrán su espacio

El programa ofrece una segunda vertiente enfocada a niños y adolescentes con una serie de ponencias y sesiones formativas sobre temas relacionados con la “profesión de ser madres y padres”. El ciclo lo abrirá el próximo jueves 25 de enero, Pedro García Aguado, conocido por el programa “Hermano Mayor” y experto en prevención de adicciones, tanto tecnológicas como a sustancias, y Educador de familias, que hablará sobre “El reto de educar hoy”. La cita será el 25 de enero en el teatro de invierno a las 18:00?h con entrada libre hasta completar aforo, aunque se precisará inscripción previa a través del siguiente enlace https://www.afalevante.ong/ayuntamiento-sanjavier-...

Nira Santana, artista, investigadora y docente, también será parte del ciclo. Experta en videojuegos desde la perspectiva de género, ofrecerá tres sesiones en el mes de febrero. “¿Cómo video juegan?”, será la primera el 20 de febrero a las 18:00?h en el teatro de invierno. El 21 de febrero hablará sobre la prevención de las ciberviolencias machistas en el mundo de los videojuegos, a las 16:00?h en el teatro de invierno y a las 19:00?h sobre una compra y un uso más responsable de los videojuegos. El ciclo finalizará el 12 de marzo con la visita de Antonio Chamorro, pedagogo, educador social y mediador familiar, que explicará por qué “No basta con quererles”, a las 19:00?h en el teatro de invierno. Todas las ponencias son gratuitas hasta completar aforo.