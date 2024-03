Padres de familia separados piden en Murcia una custodia compartida más real y justa

Ignacio Herranz, presidente y portavoz de esta asociación de padres de familia separados de Murcia, ha mostrado la necesidad de legislar en cada comunidad una ley que favorezca la custodia compartida y que sea un modelo preferente. Ha resaltado también que existe una tendencia errónea de que se ha normalizado esta situación en toda España, algo que no ha sucedido.

Con los datos en la mano, Ignacio Herranz ha asegurado que en las regiones que tienen dicha ley, los casos de custodia y guardia compartida justos suponen un 60 por ciento. En cambio, a nivel nacional la media se sitúa en el 40 por ciento, bajando a un 30 por ciento en lugares como la Región de Murcia. Cifras que incluso se rebajan al 25 por ciento descontando los casos de mutuo acuerdo.

Salir del pasado

Para Herranz, las actuales leyes “están ancladas en el pasado”. De momento, en Murcia no se ha realizado ninguna campaña de recogida de firmas, al no tener capacidad para legislar este tipo de leyes. Hace algunos años, esta asociación contó con el apoyo de algunos partidos con representación en la Asamblea Regional de Murcia. Actualmente, según el propio Herranz, no cuentan con ese respaldo.

En esta reivindicación de carácter lúdico se están mostrando talleres de títeres, actuaciones musicales, regalos de dulces y globos.