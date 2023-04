López Miras: "Es urgente una política de Estado que garantice el agua para todos en las mismas condiciones"

La falta de lluvias está generando pérdidas millonarias en España y la sequía ya afecta a agricultores y ganadores en todo el país. Este jueves, después de la reunión de la Mesa de la Sequía, en 'Herrera en COPE' ponemos el foco en este problema nacional que no afecta por igual a todas las regiones. Carlos Herrera entrevista al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que explica cómo se vive en la comunidad que preside la falta de agua y las perspectivas de cara a los próximos meses.

"No somos conscientes de lo importante que es que un país tenga una política hidrológica de Estado sensata y que garantice un recurso como el agua al que tengan acceso todos los españoles en las mismas condiciones", comenzaba diciendo el líder del PP murciano. En primer lugar, ha explicado el impacto que tiene en el PIB de su región la escasez de agua. "El uso del agua es cercano al 50% si hablamos no solo de agricultura, sino también de transporte o exportaciones. Gracias al agua en Murcia producimos una de cada cuatro hortalizas que exporta nuestro país. Estamos dejando atrás una pandemia que ha sido la primera en la que no habido escasez gracias a la agricultura del levante", analiza López Miras.

La mayor parte del agua de la Región de Murcia proviene del trasvase Tajo-Segura, cuyo caudal va a ser recortado en los próximos meses, ¿es la desalación una alternativa? López Miras tiene claro qué este último método no puede "ser la alternativa" al trasvase y asegura que "quién afirme que el agua desalada puede ser una alternativa al trasvase, tiene un desconocimiento profundo o está mintiendo". Además, ha puesto sobre la mesa varios argumentos para defender su postura: "No tiene las propiedades necesarias para los cultivos, técnicamente es inviable llevar ese agua al interior, es un proceso altamente contaminante y tampoco podemos obviar el precio. No tiene ninguna razón de ser dejar que el agua vaya del río al mar, instantáneamente la recojamos y la desalemos, y así me lo transmiten los agricultores".

En este punto, el presidente de Murcia y candidato a la reelección ha puesto el foco en los problemas que tienen en los cultivos: "Los de secano están en una situación límite. Ayer pedimos en la mesa de la sequía (una mesa muy importante a la que el Gobierno le dio la importancia necesaria) un riego de socorro. Los de regadío están en una situación complicada, en Murcia algo menos porque llevamos tiempo trabajando en hacer una buena gestión del agua. Para cultivar un árbol, en Murcia se utiliza menos del 50% que en el resto de España. Hay un largo camino por recorrer en el resto de territorios, no se nos puede atacar cuando pedimos que se haga lo que aquí ya hacemos".