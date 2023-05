El candidato del PP Fernando López Miras ha pedido este miércoles durante un acto de campaña en Puerto Lumbreras “que no se divida el voto” el próximo domingo y que haya “unidad” para “que no pierda la Región”.



Ha reclamado a los electores su apoyo para “una mayoría sólida que no nos haga depender de nadie” durante una visita a la empresa de floricultura Dümmen Orange, una de las más potentes del sector en España, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa y candidata local del PP, María Ángeles Túnez.

Sobre ella ha dicho que es la mejor opción para “que el sanchismo no entre en Puerto Lumbreras” y que su gestión estos diez años en la alcaldía representa “solvencia, rigor, capacidad y honestidad”.



La candidata ha defendido la importancia del sector primario en su municipio, ha dicho que gracias a empresas como la que han visitado hoy la localidad tiene “una tasa de desempleo muy baja” y ha remarcado el apoyo del PP a la agricultura, que se mantendrá firme si el partido se mantiene en las instituciones.



Durante su visita a la empresa Dümmen Orange, que trabaja con más de 8.000 variedades de flores y plantas, y que da empleo a casi mil personas en la localidad, López Miras ha dicho que firmas como esta “demuestran el potencial que tiene nuestra Región y la importancia del agua”.



Allí se ha comprometido a seguir impulsando las líneas de investigación dentro del sector agrícola mediante la creación de un centro de transferencia tecnológica agroalimentaria y del agua si el PP se mantiene en el gobierno de la Comunidad.



También ha comprometido allí nuevas líneas de asesoramiento tecnológico y para la eficiencia energética a empresas del sector primario.