Guardiola: "el AVE de Segunda División que nos ha puesto Sánchez es una decepción"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado públicamente que "el AVE de Segunda División que nos ha puesto Pedro Sánchez es una decepción para los ciudadanos de la Región", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Guardiola ha recordado al respecto que "llevamos tiempo advirtiendo de que la insuficiente oferta de servicios de trenes, sus muchas paradas y sus precios altos, frenaría el despegue de la AVE en la Región, además de la llegada de turistas".

"La demanda del AVE en la Región se ha estancado en los mil viajeros al día, lo que representa una ocupación del 35%, debido a una oferta muy reducida y poco atractiva, y a que Alicante, que ofrece mejores servicios, arrebata cada vez más usuarios a Murcia", ha apuntado la portavoz.

"Hasta el punto", ha añadido, "de que cada vez más viajeros se desplazan de la Región a la provincia vecina porque prefieren tomar el Avlo, cuyo precio es más barato".

"No resulta de recibo que la Región de Murcia, que además está liderando los indicadores turísticos en toda España, tenga un AVE que, en realidad, no es AVE por sus escasas prestaciones, que realiza tantísimas paradas que hacen que la duración del trayecto sea incluso superior a que si se realiza el viaje en coche, y cuyos precios además están por las nubes", ha criticado Guardiola. "Las nefastas consecuencias no han tardado en llegar", ha apostillado.

"El PSOE, tras retrasar cuatro años, por razones exclusivamente políticas, su llegada, hace oídos sordos a las demandas de la sociedad de la Región, que reclaman un AVE competitivo", ha lamentado la portavoz del PPRM.

"Vélez debería dejarse de ridículos 'perfomances' propagandísticos y exigir junto al Gobierno regional un AVE que tarde menos de tres horas, con mayores frecuencias y menos paradas, y a precios más asequibles", ha apuntado Guardiola, "aunque de Vélez solo podemos esperar, respecto a su jefe Sánchez, la misma actitud que ha mostrado siempre: sumisión absoluta".