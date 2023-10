CONSUMUR pide verificar si local donde se originó incendio cumplía normativa

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, se ha sumado este lunes a la petición del alcalde de Murcia, José Ballesta, de llegar hasta el final en la investigación sobre las circunstancias del incendio de este domingo en la zona Atalayas de la capital, originado por causas que se desconocen en la discoteca Fonda Milagros y que se ha saldado, por el momento, con 13 fallecimientos, dos desapariciones y 24 heridos.



En un comunicado, la organización ha pedido que este compromiso se cumpla y que, una vez se concluya la investigación sobre el origen de las llamas, se verifique si el local cumplía todos los requisitos que establece la normativa para este tipo de locales, y en caso de no ser así, se depuren responsabilidades.



Desde CONSUMUR desconocen si se cumplía con las medidas de seguridad y aforo o si se contaba con suficientes salidas de emergencia, y elementos decorativos ignífugos.



"Cuando un local arde con tanta voracidad, y en tan poco tiempo queda en ruinas por las llamas, además del posible incumplimiento de la normativa existente, puede que ésta no sea suficiente 'per se' para garantizar la seguridad, sobre todo en locales tan expuestos a riesgos potenciales de peligro extremo", ha afirmado Roberto Barceló Vivancos, presidente de CONSUMUR.



Vivancos ha abogado por incrementar, en estos locales, los materiales ignífugos tanto en su construcción como reforma, además de los elementos decorativos, así como el número de salidas de emergencia y "cuantos aspectos refuercen plenamente la garantía, si no al 100% porque resulte inviable, pero sí que minimice, dentro de los avances técnicos actuales, los riesgos de incendio o el hecho de que una vez producidos éstos, su efecto propagador se ralentice al máximo ayudando a desalojar rápidamente y con plenas garantías".



La organización ha trasladado todo su apoyo y condolencias a las familias de las víctimas y ha agradecido el trabajo de los efectivos de bomberos y cuerpos de seguridad que han intervenido, así como a las administraciones públicas, local y regional, por su coordinación y efectividad.



"En el triste caso que nos ocupa, habrá que dirimir con la normativa vigente, las responsabilidades empresariales si las hubiera, y aquellas que se pudieran derivar de la hipotética falta de inspección, o la laxitud de las mismas, de las administraciones competentes", ha concluido el presidente de la organización.