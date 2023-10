La CARM comparte su liderazgo sobre uso inteligente del agua

La Comunidad ha participado un año más en la Semana Europea de Regiones y Ciudades, que se celebra cada mes de octubre en Bruselas, coincidiendo con la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones.

En esta ocasión, y bajo el lema general ‘Regiones prósperas, una Europa más fuerte’, las diferentes actividades de este encuentro europeo se centraron en el futuro de la política de cohesión de la UE y cuestiones como la transición postindustrial, los centros urbanos pequeños, la cooperación transfronteriza, el cambio energético local, la innovación social o la retención del talento.

En este marco, la Región de Murcia participó en uno de los nueve consorcios regionales oficiales, junto a Southwest Friesland, Holanda, y la región de Dinamarca central, con el seminario ‘Proporcionar las competencias adecuadas para un uso inteligente del agua’ (Providing the right skills for a water-smart society).

Las regiones participantes apostaron por unir sus conocimientos, experiencias e inquietudes en torno a la formación, mejora y reciclaje de los operadores de servicios hidráulicos para un uso eficiente del agua. El evento, que fue acogido por la sede de la oficina de la Región de Murcia en Bruselas e inaugurado por el director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, contó con la participación de unos cincuenta asistentes.

Por parte de la Región de Murcia intervino el director del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Molina de Segura, Pedro Angosto, quien expuso el reto de la Comunidad para formar adecuadamente en materia de gestión de agua altamente tecnificada y la importancia de promover la cooperación y continua mejora de las competencias de todo el ecosistema regional de gestión del agua.

Otros participantes en la jornada resaltaron la importancia de diseñar programas educativos específicos para tecnologías del agua y una adaptación continua en un mundo cambiante, además de una formación basada en la práctica.

Sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones

Por otro lado, durante el Pleno del Comité de las Regiones se anunció la publicación del informe anual que señala los retos clave a los que se enfrentan las regiones y ciudades de Europa, además de soluciones que guíen las decisiones políticas de la UE en ámbitos como la adaptación y mitigación del cambio climático, la crisis energética, la agenda rural o la seguridad alimentaria.

Adrián Zittelli representó a la Región de Murcia tanto en la sesión de apertura de la Semana Europea como en el Pleno del Comité de las Regiones, en el que responsables de las regiones y ciudades debatieron y adoptaron dictámenes relacionados con la protección de los consumidores, una Estrategia 2.0 para los drones, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la industria de automoción o la prospectiva estratégica.

El director general intervino en este último punto para resaltar la importancia de los ejercicios de prospectiva en la planificación y diseño de las estrategias regionales de desarrollo y agradecer al ponente la incorporación en el texto de la visión de la Región de Murcia. “Se trata de una herramienta clave que nos puede ayudar a centrar mejor nuestras políticas, legislación e inversiones a la hora de anticipar escenarios y aprovechar mejor las oportunidades tecnológicas, beneficiando también a nuestras empresas y sectores industriales”, subrayó Zittelli. En este sentido, recordó que el Instituto de Fomento (INFO) ha liderado un grupo de trabajo sobre prospectiva estratégica en el marco de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (EURADA), cuyas conclusiones ha presentado recientemente.

Por otra parte, el director general de la UE participó en la reunión de la delegación española del Comité de las Regiones en la que se dio la bienvenida a los nuevos miembros de las diferentes comunidades autónomas tras los cambios que se derivaron de los comicios del pasado mes de mayo.