ASSIDO proyecta un campus en Príncipe de Asturias para personas con discapacidad intelectual

ASSIDO ha puesto en marcha un árbol de navidad virtual para que ciudadanos y empresas los decoren con donaciones. Una campaña puesta en marcha por Enae Busines School que lleva como lema “Cada adorno cuenta”.

El objetivo es recaudar fondos para la puesta en marcha de un campus para personas con discapacidad intelectual, que estará ubicado en la Avenida Príncipe de Asturias. Más de tres mil familias se van a poder beneficiar de esta infraestructura. El presidente de ASSIDO, Víctor Martínez, explica como va a ser este centro.

Para colaborar en la campaña del árbol virtual, hay que entrar en Árbol Solidario. Así lo ha contado en COPE Murcia, Víctor Martínez.

El proyecto “Soy Único y Capaz, Yo decido!”, de ASSIDO recibirá un impulso económico estas navidades gracias a la iniciativa “Cada adorno cuenta” de ENAE, mediante un árbol solidario donde los vecinos y empresas pueden hacer donaciones destinadas íntegramente al proyecto de ASSIDO.

Las donaciones económicas recibidas se destinarán de manera íntegra a la reforma, compra y adecuación de un centro para la promoción de la autonomía personal para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la Avenida Príncipe de Asturias de Murcia. Este centro, embrión del futuro CAMPUS ASSIDO que esta asociación construirá en la misma avenida, facilitará a que muchas personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual puedan recibir la formación y los apoyos necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana en todos los ámbitos de la vida. Gracias a la ubicación estratégica - con accesibilidad a 16 líneas de autobuses y el tranvía de Murcia – del centro al que se destinarán las donaciones recibidas, 50 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual podrán moverse por la ciudad en transporte público disfrutar de espacios y actividades de cultura, ocio y deporte, encontrar un empleo, y desplazarse a sus viviendas particulares.

Las expectativas y proyectos de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual han ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, como señala Víctor Martínez, presidente de ASSIDO “integrarse en la sociedad como uno más, tener trabajo, vivienda independiente, vivir en pareja y poder tomar las decisiones sobre el futuro son los nuevos retos a los que la sociedad tiene que dar respuesta con respecto a las personas con discapacidad, y ASSIDO ya está trabajando en ello desde hace varios años”.

Todo este trabajo requiere unas infraestructuras y equipo humano detrás para poder desarrollar con garantía y atender las nuevas necesidades que se van planteando. En este sentido, Miguel López González de León, director general de ENAE señala que “es un orgullo colaborar con ASSIDO en un proyecto que aporta tanto a la sociedad y que ayuda a que muchas personas reciban los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto de vida” y anima “a todas las personas y empresas a que entren en la página web habilitada para hacer su contribución.”