La Asamblea recuerda con flores a las 37 mujeres asesinadas en 2021

El acto de la Asamblea Regional de Murcia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que tiene lugar el 25 de noviembre ha recordado a las 37 mujeres asesinadas por la violencia machista en 2021 con una flor, su nombre y su localización.

Este homenaje, que ha sido presentado por la periodista Lucía Hernández, ha contado con la presencia de la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, diputados de la Cámara autonómica y diversas autoridades, así como estudiantes de las tres universidades de la Región.

La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de la alumna del Club de debate de la Universidad de Murcia (UMU) Andrea Pardo y la vocal de Asociaciones y Equipos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Alba Belmonte, que han demandado la implicación de las instituciones y la sociedad para que “culmine pronto” el “cambio tardío que está llegando” en materia de igualdad.

Han celebrado que desigualdades como la imposibilidad de divorciarse, tener menos capacidad jurídica o que las mujeres sean “seres inferiores a sus compañeros de vida” se han conseguido eliminar, pero aún se debe luchar para acabar con “el techo de cristal, la diferencia salarial, la violencia sexual o la trata de blancas”.

“La labor de la Asamblea y de las universidades no puede separarse de la educación y la concienciación de todas las personas” para acabar con esta lacra, han destacado, para añadir que “no caben argumentos como la violencia no tiene género” y hacer una mención especial a la violencia que sufren las personas transexuales.

A continuación, estudiantes de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) han leído mensajes contra la violencia que posteriormente han colocado en el “panel de la esperanza”, un tablón situado a las puertas de la Asamblea y que permanecerá todo el fin de semana exhibiendo los mensajes contra la violencia machista de estos estudiantes.

Han leído frases como “sin igualdad no hay amor”; “cada 15 segundos hay una mujer agredida en el mundo, cada 15 segundos un hombre deja de serlo”; “esto no es cosa solo de mujeres”; “vivir con miedo no es vivir” o “mi cuerpo no quiere tu opinión”.

Después se ha pasado al homenaje floral, en el que la presentadora ha leído los nombres, la edad y la localización de cada una de las mujeres asesinadas en lo que va de año por la violencia machista para “sacarlas del anonimato”, en palabras de Hernández, mientras que las autoridades presentes dejaban una flor morada en su recuerdo.

El acto ha concluido con el discurso del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, que ha lamentado que aunque es “una fecha que jamás debería existir en el calendario, 365 días después nos volvemos a encontrar porque debemos recordar la triste cifra de 37 mujeres a las que les han arrebatado la vida por ser mujeres”.

Ha puesto el acento en que, además de la violencia física, “obligar a otra persona a vestir como tú quieres que vista o a actuar contra su voluntad también es violencia” y “miles de mujeres en España siguen viviendo esta situación”.

Ha expuesto datos como que la Red Regional De Centros De Atención Especializada Para Mujeres Víctimas De La Violencia De Género (CAVI) ha atendido en lo que va de año a 2.760 mujeres y se han interpuesto 1.400 denuncias en el primer trimestre, aunque la realidad debe ser “muchísimo más dura porque el miedo y la dependencia económica del agresor provocan una violencia sumergida”.