La Asamblea aprueba la ley de Emergencias

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado la ley de Emergencias y Protección Civil de la Región que contempla, entre otras medidas, la creación de un mapa de riesgos para que la Región pueda anticiparse a posibles catástrofes naturales.

El consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, ha asegurado que se trata de una ley "necesaria que corrige deficiencias y que viene a marcar un cambio muy importante en protección civil de la Comunidad Autónoma".

Para el consejero, la ley "va a establecer el desarrollo normativo necesario y da respuesta adecuada a las emergencias de la Región. Los funcionarios serán considerados agentes de la autoridad y se establecerá también un régimen sancionador. La ley viene a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y catástrofes", ha añadido.

Durante el debate parlamentario, el PSOE ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional. El diputado socialista Fernando Moreno considera que la norma es inútil" y que "no mejora las condiciones de los bomberos ni la atención a los ciudadanos tras una tragedia". El parlamentario ha recordado que los expertos que convocó su grupo no han sido escuchados y que "a pesar de presentar un recurso de reconsideración entendiendo que el error era subsanable, no nos han tenido en cuenta, por lo que anuncio que presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

Para la diputada de Podemos María Marín la ley "desprotege" a los bomberos y al personal externo del 1-1-2. Marín ha lamentado que la norma se apruebe tres años y medio después de la DANA. "Han permitido que carreteras como la F-26 entre Los Alcázares y Balsicas se convierta en un auténtico punto negro, auténticas ramblas de asfalto donde el agua no encuentra ningún obstáculo para bajar a toda velocidad", ha dicho.

Desde el grupo parlamentario liberal, su portavoz Francisco Álvarez, ha destacado la creación del mapa de riesgos contemplado en la ley de Emergencias para anticiparse a las catástrofes naturales. Según ha dicho, se contará "con el mapa de riesgos de protección civil como el mejor instrumento de identificación de las áreas susceptibles de sufrir los perjuicios de las emergencias o catástrofes posibles".

Por su parte, el diputado del PP Juan Antonio Mata, ha criticado la actitud de la oposición, en referencia al PSOE por "no ser capaz de presentar en tiempo y forma sus propias enmiendas y como pataleta, votan en contra de una ley necesaria para la Región y demandada por el sector y vuelve a anteponer cuestiones partidistas a la seguridad de los ciudadanos de la Región".

Además, se ha dirigido a Podemos indicando que "no ha aportado nada a esta ley, como a ninguna, porque no tiene nada positivo que aportar y en toda la legislatura "solo se ha dedicado a montar espectáculos para su minuto de gloria semanal". El parlamentario ha recalcado la importancia de Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales y ha detallado que se ha incluido un apartado en la ley para reconocer a ambos colectivos.