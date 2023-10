Abogado del propietario de las discotecas, en COPE: "No se había comunicado la orden de cese"

Murcia vive su segundo día de luto oficial tras el devastador incendio de las discotecas de Las Atalayas que costaron la vida a 13 personas este pasado domingo.

La labor policial y judicial avanza mientras la responsabilidad ni mucho menos está clara. Quien tendrá que decir quién es o no culpable en este caso es el responsable del juzgado de instrucción número 3 de Murcia que ha decretado el secreto de sumario.

Hasta el momento todo siguen siendo incógnitas. Desde la causa del incendio, pasando por el dónde y por supuesto el porqué. Más si cabe después de conocerse que sobre las discotecas Teatre y sobre La Fonda Milagros pesaban órdenes de cese de actividad.

¿Por qué dos discotecas sin licencia estaban abiertas y funcionando como si tal cosa si pesaban sobre ellas órdenes de cierre? Es la pregunta que todo el mundo se hace y que en Mediodía COPE hemos trasladado al abogado del propietario de La Fonda Milagros, Francisco Javier Verdú.

"La Fonda tenía licencia, que el proyecto inicial era Teatre, Golden y La Fonda ese es el proeycto inicial y tenía licencia. Posteriormente se dividen y La Fonda seguía funcionando con la licencia inicial, se cumplían todas las medidas contra incendios y hay actuaciones llevadas a cabo tanto por la Consejería del gobierno de la comunidad como por la Concejalía del ayuntamiento que sabían que esos locales estaban abiertos", explica el abogado a Pilar García Muñiz.

"No habían comunicado la orden de cese de actividad"

El letrado afirma que pese a que "me he incorporado al asunto esta mañana y estamos recabando información y documentación para tenerla toda preparada para presentarla en donde hay que presentarla. Las discotecas tienen un único propietario. Ningún establecimiento y menos una discoteca por la que transitan miles de personas cada fin de semana no va a tener permiso. Es incoherente", subraya.

Asegura el abogado, Francisco Javier Verdú que "la orden de cese no se ha comunicado a nuestro cliente, no se ha notificado al interesado para que este pueda hacer las actuaciones que crea convenientes. No consta ese cese de actividad ni el precinto. Decían ayer desde el ayuntamiento que siempre estaba cerrado cuando iban a notificarlo, pues se va cuando está abierto y se precinta el local", recalca.

Por esto, el abogado asegura que "hay que actuar con prudencia. Se ha publicado, pero no se ha notificado y se va y se precinta y si se sigue abierto se va al juzgado. Sería un delito de quebrantamiento", y se pregunta "¿por qué dice esto el Ayuntamiento? porque este podría tener culpa in vigilando, aquí responsables somos todos y si se podía haber evitado esos efectos tan devastadores se tenía que haber hecho".

Hubo inspecciones en la pandemia

¿Han tenido algún tipo de inspección por parte del Ayuntamiento? "Sí, como consecuencia del covid hubo que modificar la actividad a bar y música, incluso hay infracciones puestas por la Policía Local por incumplimiento de horario y hay actuaciones de la Administración local en Teatre por obras en la cocina. Es público y notorio que las discotecas funcionaban todos los fines de semana", responde Francisco Javier Verdú.

Se desconocen las causas del incendio

Todavía no se sabe con exactitud la causa del incendio. Se habla de un cortocircuito, deque los cañones de fuego frío que funcionaron...¿Tienen claro el origen o alguna sospecha de lo que pudo haber pasado? "Hay que ser cauto y hay que respetar las labores de Policía y Bomberos. No podemos pasar por alto lo dicho por el jefe de bomberos de Murcia que dijo que aunque los cadáveres se han encontrado en un sitio, no quiere decir que se haya originado allí", explica el abogado del propietario de las discotecas siniestradas.

"Hay un vídeo del vigilante apagando con el extintor cuando la llamas en Teatre ya alcanzan los 4 metros, evacúan a la gente y cuando suben una segunda vez el humo ya no les permite avanzar y ese fuego y humo es el que acaba con la vida de las víctimas", concluye.