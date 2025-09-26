COPE
Dembélé ganó el Balón de Oro a Lamine Yamal por 321 puntos

Ya se han conocido las puntuaciones finales del Balón de Oro que terminó ganando el jugador francés frente al azulgrana. 

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025

EFE

PARIS (France), 22/09/2025.- Paris Saint-Germain's player Ousmane Dembele poses with the Men's Ballon d'Or trophy during the Ballon d'Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 September 2025. (Francia) EFE/EPA/Mohammed Badra

Teresa Vasallo Fernández

Ya se han dado a conocer las votaciones finales de la gala del Balón de Oro que pudimos vivir el lunes pasado, donde Dembélé consiguió hacerse con uno de los galardones individuales más importantes del mundo del fútbol.

El francés consiguió 1380 puntos, 321 puntos más que los que consiguió Lamine Yamal (1059), que terminó en segundo puesto. Por su parte, Vitinha que termina el podio de la votación sumo 703. De la liga española también se encuentran entre los diez primeros Raphinha (620) en quinto lugar y Kylian Mbappé (378) en séptima posición.

Cabe destacar la undécima posición de Pedri, tras un gran año tanto en LaLiga como en Europa, y de quien no se conocen los puntos obtenidos. 

