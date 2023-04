Vecinos de Espinardo organizan un “funeral” por las obras de movilidad

Vecinos del barrio murciano de Espinardo se concentrarán este viernes para manifestar su rechazo a las obras del proyecto de movilidad que se van a llevar a cabo en la zona de manera inminente, al tiempo que preparan un “funeral” simbólico, también a modo de protesta, para el próximo viernes 28 de abril.



Ambos actos están convocados por la plataforma ciudadana Espinardo Colapsado junto con las asociaciones de vecinos San Pedro de Espinardo y Senda de Granada Oeste, que lamentan en un comunicado que el ayuntamiento ha colocado carteles en el barrio anunciando el inicio de las obras, a pesar del compromiso de no llevar a cabo esos trabajos hasta que no se creara en la zona un aparcamiento disuasorio, lo que no ha sucedido.



Según los vecinos, las obras para crear nuevos carriles bus y bici por algunas de las principales calles de la zona, como la calle Mayor, convertirán esa vía en “una carretera” de conexión con Alcantarilla, al tiempo que eliminará las plazas de aparcamiento existentes en la zona.



Estas actuaciones, advierten, supondrán “acabar con la vida” de la localidad, por lo que tras la “concentración de urgencia” de esta tarde, prevista para las 20:30 horas a la puerta de la iglesia, el viernes 28 de abril se celebrará un “funeral por Espinardo”, también a la misma hora.



En él, “los vecinos escenificarán la muerte de su pueblo tal y como se conoce de llevarse a cabo los planes del Ayuntamiento”.