Beatriz, panadera en un pueblo de Palencia, sobre emprender en el medio rural: "Es un negocio que tira porque la gente quiere lo artesanal"

Un negocio rentable en el medio rural de Castilla y León

Castilla y León es la comunidad con mayor superficie de cereal de España, con casi dos millones de hectáreas en 2025. A la cabeza, provincias como Burgos, Valladolid o Palencia. Nos situamos en Palencia, en el centro tecnológico del cereal. Allí se realizan estudios de calidad de los alimentos para empresas de todo el país, pero es que además crea escuela.

Hay cursos de formación y empleo de la Junta de Castilla y León para emprender como panadero o tomar el relevo en el medio rural. Aproximadamente el 50 por ciento de los alumnos que han pasado en estos 25 años han terminado encontrando trabajo.

Y es lo que han encontrado Beatriz y Ángel que se conocieron en plena formación, sintonizaron y decidieron hacerse con El horno de la peregrina en Carrión de los Condes. Llevan desde 2019 y tienen claro que su vida está en el pueblo. “Se trabaja muy bien en un pueblo, la confianza, la cercanía. Nadie toma el relevo y se deja de hacer pan en los pueblos. Es un negocio que tira porque la gente quiere lo artesanal. Lo de pueblo tira muchísimo”, ha explicado en Herrera en COPE, Beatriz.

El germen de este relevo

Beatriz y Ángel tienen dos hijas pequeñas. Se formaron durante dos años, destacan la importancia de las prácticas y Beatriz nos cuenta en Herrera en COPE, cómo Ángel estuvo durante ocho años trabajando con los dueños de un horno del que son ellos ahora, los que llevan el timón, y de momento, no les falta demanda.

“No nos podemos quejar. El verano es una locura porque los pueblos se llenan. En invierno más flojito y nos da tiempo a pensar en cosas nuevas. El verano es a servir, a servir y a servir”, explica.

En su panadería no falta producto artesanal. Todo, nos deja claro, es artesano. La época en la que más tienen que despachar es en verano, cuando el pueblo, como todos, se llena de vecinos. El resto de los meses del año, aprovechan el menor volumen de trabajo para innovar y poder seguir reinventándose. “Siempre hay tiempo para poderse reciclar que puedas innovar alguna cosa. Hay que innovar”, aclara.

El Centro Tecnológico del Cereal de Palencia

El centro lleva 25 años realizando estudios de calidad de los alimentos para empresas de todo el país y además creando escuela.

Cada día al pasar hacia sus clases de panadería y repostería artesanal los alumnos de esta curso de formación y empleo de la Junta de Castilla y León ven una posibilidad de futuro. Allí se les ofrecen cursos para bien trabajar por cuenta ajena o tomar una panadería que se ha quedado sin relevo.

Aproximadamente el 50 por ciento de los alumnos que han pasado en estos 25 años han terminado encontrando trabajo, en un sector que ha evolucionado mucho en los últimos años, ha explicado Javier Labarga, director del centro.

El pan candeal, la pieza de panadería más emblemática de la gastronomía castellana

“Todos los pueblos de Castilla y León tenían una panadería. Es un negocio totalmente rentable y con una calidad de vida totalmente aceptable”, ha señalado.