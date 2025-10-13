Urko vuelve, Pickel sigue en el Congo y el partido en Oviedo está al caer

El Espanyol ha regresado hoy a los entrenamientos tras los tres días libres que dio Manolo González a toda la plantilla. Ya no van a dejar de entrenar hasta el jueves, antes del viaje a Oviedo para enfrentarse el viernes al equipo de Luis Carrión. Viejo conocido. En el Espanyol han tenido que hacer borrón y cuenta nueva con los sistemas del destituido Paunovic para poder coger la libreta de la temporada 2023-24 con las notas del Oviedo de Carrión.

“Ellos aprietan en su campo. Va a ser un partido complicado. Debemos tener la cabeza tranquila. El fin de semana se va a reflejar seguro. El Oviedo tiene buen equipo, su gente aprieta pero estoy convencido de que podemos conseguir los tres puntos”, advierte Urko González de Zárate en declaraciones a la medios del club. El centrocampista podría regresar al once titular después de haber sido suplente contra el Betis. La baja de Puado puede hacer recolocar piezas, abriendo a la zurda a Pepe Milla, al mediapunta al impecable Edu Expósito, por lo que a Pol Lozano le tocaría estar al lado de Urko. No está descartado en ningún caso que Charles Pickel estrene titularidad. El congoleño juega mañana ante Sudán un partido con su selección. Pickel tuvo un pequeño susto en el partido del pasado viernes pero no parece que haya pasado a mayores el golpe en la cabeza que recibió.

El fin de semana dejó dos buenas noticias en clave blanquiazul: las primeras victorias del filial y del equipo Femenino. El B hizo bueno el gol de Ferran Gómez para derrotar al Atlètic Lleida por 1-0. Los ilerdenses serán el rival del primer equipo en Copa del Rey. Manolo González estuvo presente en la grada del campo principal de la Dani Jarque viendo las evoluciones de un B que no encuentra la manera de jugar bien al fútbol.

Por su parte, las chicas de Sara Monforte pasaron por encima del Alhama por 3-0, escapando así de las posiciones de descenso. Ainoa Campo, Ona Baradad y Ángeles metieron los goles en la tarde del sábado.