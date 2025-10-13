Fredi Álvarez, sobre el VAR 'low cost': "Es una bazofia"

Hace un par de semanas Rubén Domínguez, entrenador del Pontevedra, solicitaba eliminar el llamado FVS o videoarbitraje de bajo coste por lo mucho que ralentizaba el juego y porque no servía para cumplir su verdadera función: ayudar a los árbitros.

Pues no se han disputado más que siete jornadas en Primera Federación y ya hay quien está harto del sistema. Harto hasta decir 'basta'. Es el caso del entrenador del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, que se ha cansado de su poca valía y de su mal uso. "Es una bazofia", llegó a zanjar el técnico tras esgrimir sus motivos.

"Esta herramienta estropea nuestro fútbol. Enerva a todo el mundo. No tiene sentido", manifestó tras el empate sin goles de su equipo ante el Ourense.

Los últimos minutos no se juega al fútbol, parece una batalla campal, con todo el mundo protestando" Fredi Álvarez Entrenador del Celta Fortuna

Una de las cuestiones que más enfada a los deportistas es lo mucho que la herramienta obliga a parar el juego. "A nosotros nos perjudica especialmente, por modelo de juego, porque no nos gusta que el partido se pare", aseguró Fredi en la sala de prensa de Barreiro.

La realidad es que, hasta el momento, con el poco tramo de competición trasncurrido, muchos partidos se han ido por encima de los cien minutos por los parones a los que obligan las revisiones del VAR.

Este nuevo sistema tiene a todos descontentos. Debe ser ahora el Comité de Árbitros y la propia Real Federación Española de Fútbol quienes determinen hasta cuándo se va a mantener y si es conveniente o no retirarlo lo antes posible de funcionameinto.