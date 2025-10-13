Eneko Goia encara los últimos días antes de despedirse en el Pleno de Política General: "Me imagino que habrá algún momento para la emoción"

Eneko Goia se despedirá este jueves en el pleno de política general: "Me imagino que habrá algún momento para la emoción"

Eneko Goia encara su última semana como alcalde de San Sebastián después de haber presentado su renuncia el pasado 3 de octubre. Ha sido una decisión "muy meditada" que va a materializar este jueves 16 de octubre, tras el Pleno de Política General, donde cree que “habrá algún momento para la emoción” después de 14 años en el Ayuntamiento, en la oposición primero y luego como alcalde, que le han permitido crear “lazos personales de afecto”.

Entonces será su despedida oficial pero este lunes ha querido despedirse de la prensa tras afrontar los últimos días "tranquilo". "Cuando uno toma una decisión que es fruto de una reflexión madurada tiene esa tranquilidad de considerar que está haciendo lo que debe hacer", ha expresado.

Goia ha avanzado que en el Pleno de Política General va realizar un balance para reflejar "en qué ha cambiado la ciudad en estos últimos diez años y sobre todo en qué ha cambiado por las apuestas que hemos hecho como gobierno municipal". También hablará sobre los principales retos de cara al futuro al que hay que enfrentarse "sin miedo".

Aunque es su último pleno Eneko Goia espera con naturalidad las críticas de la oposición. Dice que es algo normal porque tienen visiones de la ciudad totalmente diferentes. "Eso no es malo, es la pluralidad democrática", aunque luego ha puntualizado. "Sí hay comportamientos como, por ejemplo, decir en una entrevista que se me ha llamado por teléfono cuando no es cierto que definen al personaje", ha asegurado.

29 octubre, la fecha más probable para designar a jon Insausti

Jon Insausti tomará posesión como alcalde de San Sebastián previsiblemente el próximo día 29 de octubre, según ha avanzado el todavía alcalde. "La hipótesis más probable es el día 29 pero no lo puedo confirmar y, además, no está en mi mano tampoco, porque la convocatoria de ese pleno la tendrá que hacer la alcaldesa accidental, Nekane Arzallus", ha afirmado Eneko Goia.

Nekane Arzallus será la alcaldesa accidental desde este jueves cuando Eneko Goia presentará su renuncia en un pleno extraordinario que tendrá lugar una vez finalice el Pleno de Política General.