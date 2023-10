Inician los trámites para proteger 78 edificios históricos y emblemáticos de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha comenzado los trámites para incorporar a su Catálogo de Inmuebles Protegidos un total de 78 edificios de gran valor histórico y cultural para la ciudad, muchos de ellos, de viviendas, y emblemáticos, como el edificio de La Unión y el Fénix, el de la Funeraria de Jesús, el del Café de Alba, la casa Jabonerías o la casa Pedreño.



El pleno ha aprobado por unanimidad someter a información pública tres modificaciones no estructurales del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) para incorporar esos edificios históricos en el catálogo de protección.



La mayoría de los edificios propuestos para su protección están construidos en el siglo XX, aunque también figuran algunas viviendas burguesas y de tipología más tradicional de finales del XVIII y del XIX.



Para su selección, los técnicos municipales han tenido en cuenta criterios como que haya otros edificios de la misma tipología ya catalogados en el mismo entorno, que los inmuebles estén en “emplazamientos urbanos señalados o entornos de BIC”, o que incluyan tipologías de viviendas tradicionales no suficientemente contempladas en el catálogo.



También se han tenido en cuenta los edificios construidos entre las décadas de 1940 y 1960, cuando proliferó la tendencia historicista, así como diversos edificios públicos del frente urbano del Río Segura no catalogados con anterioridad.



Los edificios propuestos se agrupan en torno a tres núcleos: el barrio del Carmen, el distrito Centro-Oeste y el distrito Centro-Este.



Así, en el barrio del Carmen se solicita la protección de once inmuebles, como la Pensión Segura y el Edifico Camachos en la plaza Camachos; la casa tradicional de una planta del Paseo de Corvera, 82; el edificio balconado de Alameda de Colón, 11; la casa tradicional de la calle Álvarez Quintero, 22; el edificio ecléctico de la calle Gracia, 10, o la casa con mirador de la calle Álvarez Quintero, 26, entre otros.



En el distrito Centro-Oeste la propuesta incluye 23 edificios, como los edificios La Unión y el Fénix (plaza Santa Catalina, 1), Funeraria de Jesús (Plaza de las Flores, 4), Marín (San Nicolás, 4), Pasos de Santiago (Pasos de Santiago, 2), Café de Alba (Acisclo Díaz, 5), Mariano Bo (Plaza San Julián, 2), o Santa Isabel (calle Santa Isabel, 4).



También el Cine Con de la calle Pascual, la casa dieciochesca de la plaza de San Julián, 10 y el edificio historicista del número 3 de la misma plaza; la casa popular de la calle Sagasta, 17; la de dos plantas en Sagasta, 26; el edificio blasonado de la plaza de San Antolín, 4, o la casa tradicional del número 6 de la misma plaza.



Por último, en el distrito Centro-Este se prevé la protección de 44 edificios, como el de Telefónica en la calle Frenería, 8; la casa de dos plantas de la calle Sociedad, 5; la casa Pedreño de la calle Alfaro, 4; la casa tradicional de Trapería, 13 B; el edificio racionalista del número 24 de la misma calle; el edificio historicista de la calle González Adalid, 12, o el edificio esquinero de la calle Radio Murcia, 2.



Están en el listado también el edificio decimonónico de la calle Andrés Baquero, 12; el edificio historicista de la plaza Santo Domingo, 15; el edificio con mirador del número 13 de la misma plaza, y el edificio balconado del número 11; el edificio con mirador de la calle Joaquín Costa, 3; las viviendas historicistas de la calle Simón García, 49 y 55, entre otros.



Se incluyen asimismo edificios administrativos como la sede de la Consejería de Sanidad, de la de la Consejería de Economía, la de la Delegación del Gobierno central (Ronda de Levante, 11); la de la Delegación de Defensa, o la del Tribunal Superior de Justicia.