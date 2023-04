Comienza la campaña para evitar la proliferación de mosquitos por las altas temperaturas

La concejala de Salud y Transformación Digital, Esther Nevado, acompañada de técnicos de Salud y de representantes de la empresa Lokimica, ha presentado esta mañana la campaña específica contra los mosquitos por la llegada de las altas temperaturas.

Este plan, que ya ha comenzado y se extenderá hasta octubre, se realizará en las zonas de riesgo de mosquitos con 5 equipos de 2 personas cada equipo, coches eléctricos, 2 ranger con cañón pulverizador, camión con cañón Spray Steam, y drones.

La próxima semana comenzará la segunda vuelta de revisión de todo el alcantarillado del casco urbano y de todas las pedanías. Además se realizará tratamiento de todos los mercados, jardines municipales, escuelas infantiles y centros municipales.

La concejala de Salud y Transformación Digital, Esther Nevado, ha explicado que "desde el Ayuntamiento ponemos todos los medios necesarios para evitar la proliferación de mosquitos en esta época pero es muy importante la colaboración ciudadana en el ámbito privado y controlar la proliferación de mosquitos evitando los encharcamientos en el jardín, renovando el agua de los platos de las macetas o vaciando frecuentemente los bebederos de animales domésticos".

Además, ha recordado la existencia de la aplicación ‘Plagas Murcia' donde los murcianos pueden dar aviso de la presencia de plagas de insectos o roedores en la vía pública lo que permitirá reducir el tiempo de intervención

Los tratamientos larvicidas se realizan con Bacillus thuringiensis, producto de origen biológico y respetuoso con el medio ambiente y la fauna del entorno. Además, únicamente cuando sea necesario, también se efectúan tratamientos adulticidas en las zonas permitidas mediante la aplicación de piretrinas naturales.

Estos trabajos durante todo el año de manera programada para prevenir la aparición de mosquitos y evitar su proliferación. Todo ello con el objetivo de mantener en buen estado la sanidad ambiental y la salud pública de toda la población de Murcia.

Así, semanalmente se realizan trabajos de control en los imbornales de la ciudad, tarea es fundamental para contralar a la población de mosquitos en entornos urbanos.

91 avisos justificados en 2022

En 2022 los mayores niveles encontrados de mosquitos en estado larvario en imbornales se han dado en Santa María de Gracia, San Basilio, San Antón, Santiago y Zaraiche, Vista Alegre y El Carmen principalmente, y en zonas puntuales como Vistabella e Infante Juan Manuel. Seguido de pedanías como Algezares, Guadalupe y El Puntal.

Los mayores niveles encontrados de mosquito en estado adulto en imbornales se han dado en Santa María de Gracia, San Antón, Santiago y Zaraiche, El Carmen y Vistabella. Y de forma puntual en zonas como El Ranero, San Basilio y Vistalegre.

Durante el pasado año se han dado un total de 340 avisos, de los que 249 fueron no justificados y 91 justificados, entendiéndose como avisos no justificados a actividad de plagas en zonas no municipales o la nula actividad de plagas en zonas municipales.