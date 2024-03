Vuelve el mejor Carlos Alcaraz

El murciano Carlos Alcaraz venció (7-6(5), 6-1) al ruso Daniil Medvedev este domingo para ganar por segundo año consecutivo el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, recuperando su mejor versión.

Después de semana y media de emociones fuertes, el murciano finiquitó el llamado quinto 'grande' casi con un monólogo. Alcaraz, que en su camino a la final eliminó a Alexander Zverev o Jannik Sinner, que tuvo que lidiar con el ataque de abejas en cuartos y una suspensión de tres horas por la lluvia contra el invicto italiano, defendió sus dominios en el desierto californiano.

Una exhibición del exnúmero uno del mundo, un Alcaraz que vuelve ser temible como cuando en 2022 llegó a la cima del ranking ATP o cuando en 2023 ganó seis títulos. El último de ellos fue Wimbledon y, a partir de ahí, el español entró en un tramo más mortal, algún percance físico y más derrotas de lo habitual hasta esta semana.





El de El Palmar, a sus 20 años, recuperó la senda de la victoria para defender trofeo en Indian Wells, sin discusión ante un Medvedev que empezó con un 0-3 a favor, pero que después se quedó atrás ante su verdugo también el año pasado. El murciano fue de menos a más, con muchos errores de inicio hasta que empezó a conectar ganadores, creciendo su juego para recuperar el 'break' en el quinto juego.

La manga inaugural se mantuvo igualada hasta una muerte súbita en la que Alcaraz confirmó estar por delante en el partido, no sólo en el marcador, sino en juego y sensaciones. El ruso, que llegó a igualar a cinco con tres puntos seguidos, cedió el 'tie-break' en un duro desenlace que empezó a minar su moral. Medvedev no encajó bien la derrota parcial y menos dejar escapar un 0-30 en la reanudación.

No pasaba por los planes del español ceder su saque en el primer juego y, al ataque, mientras su rival empezaba a desquiciarse, el pupilo de Juan Carlos Ferrero logró el 'break' (3-0). El ruso trató de meterse en la final soltando raquetazos a discreción y calentando al público, pero Alcaraz no apartó el rumbo hacia su primer título en 2024, 13º de su carrera y el quinto Masters 1.000.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Un primer set clave

Tuvo que saber sufrir Alcaraz ante un Medvedev que ajustó su juego para poner en apuros al murciano. Restó en posición mucho más adelantada respecto a lo que se vio en el resto del torneo y consiguió la rotura en el primer turno de Carlitos. En toda la final de 2023 el ruso no había conseguido romper el saque de su rival.

Al igual que en el partido con Sinner, Alcaraz necesitó unos minutos para coger ritmo. No conseguía encontrarse cómodo, tuvo problemas con el viento de la pista central y cometió hasta once errores no forzados en los primeros tres juegos. Aun así, logró tres bolas de rotura, sin poder aprovecharlas, y Medvedev se escapó 3-0.

"Hay que calmarse y ver las cosas claras", le decía Ferrero desde su 'box' en la central. Pareció que sus palabras funcionaron. El murciano cambió de actitud, jugó con más solidez y convirtió, con una gran dejada y posterior pasante de derecha, la rotura que volvía a igualar el duelo.

Consiguió otra bola de rotura en el 4-4, pero su revés paralelo acabó fuera por centímetros. Alcaraz encontró su juego, obligó a Medvedev a ganar varias veces el punto con una defensa admirable, pero necesitó pasar por un tenso desempate para tomar ventaja.

Estuvo a punto de desperdiciar un 3-0 de ventaja y Medvedev remontó hasta igualar en el 5-5, pero Carlitos salió ganador del cara a cara por 7-5 para llevarse el primer set tras una batalla de una hora y diez minutos.

Fue un golpe psicológico para Medvedev y un gran plus de confianza para Alcaraz, quien maximizó el momento en la apertura del segundo set. Mantuvo su saque a treinta y se ganó tres bolas de rotura en el primer turno del ruso. Se ganó la tercera con un maravilloso revés pasante y la convirtió con una respuesta de derecha que le dio ventaja 2-0.

Había pasado el momento más complicado y el segundo set se convirtió, por méritos de Alcaraz, en un auténtico paseo. Le salía todo fácil al murciano, mientras que Medvedev sufría muchísimo para encontrar ritmo y formas de poner en apuros a su rival.

Dos puntos perdió Alcaraz en sus siguientes dos turnos al saque y, con 4-1 en el marcador, logró la segunda rotura, a quince, para ir a sacar por el partido.

No dejó pasar la oportunidad. Medvedev, ya a un paso de la derrota, se encaró con el público por seguir alentando al murciano incluso durante los puntos. Alcaraz mantuvo su saque a quince y revalidó su título en Indian Wells para confirmarse como el rey del desierto californiano.