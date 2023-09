Víctor Cea: "Necesitamos sumar como visitantes"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina de cara al choque liguero de este domingo frente al Orihuela CF en el Estadio Municipal Los Arcos. Esta rueda de prensa ha estado patrocinada por Granate, que seguirá una temporada más apoyando a nuestro UCAM Business Club.

De cara a este partido, Víctor Cea ha resaltado que "el equipo está con más confianza tras la victoria del pasado fin de semana pero estamos en alerta porque este domingo tenemos un choque muy complicado. El Orihuela tiene jugadores muy diferenciales como Juanmi Callejón, Armando o Miguel de Las Cuevas. Además, como grupo, el rival hace las cosas muy bien en casa y estamos seguro que cuando acabe la temporada pocos equipos sumaran en ese estadio. No va a ser un partido fácil".

"Necesitamos sumar como visitantes. Vamos a Orihuela con el objetivo de puntuar"

A pesar de la victoria frente a El Palo FC, el técnico universitario ha sido autocrítico con la imagen que tiene que dar su equipo en esta nueva jornada del grupo IV de 2ª RFEF. "Queremos ser un equipo más estable y aún no lo hemos sentido en estos dos primeros partidos. Le hemos puesto el foco y tenemos que corregirlo porque es necesario para ser más competitivos. Durante la semana, le he hecho entender a los chicos que lo que más me preocupa es evitar esos altibajos. La semana pasada dimos un paso hacía ese camino, pero hay que seguir para encontrar esa madurez", finalizó.