Víctor Cea: "El equipo cree en la remontada"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana sobre el césped de El Mayayo para valorar la actualidad del primer equipo de cara a ese partido de vuelta, de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera RFEF, frente al SCR Peña Deportiva, que se disputará este domingo en el Municipal de Santa Eulalia del Rio a partir de las 12h.

Víctor Cea ha querido comenzar destacando que "tras el resultado del partido de ida nos presenta otro reto. Este reto nos motiva tanto a mí como a mis jugadores que son los protagonistas en el verde. Ellos no tienen duda de sus capacidades y van a buscar dar su mejor versión para pasar a la siguiente ronda".

Este partido de vuelta se jugará sobre una superficie de césped artificial. Sobre este aspecto, el entrenador universitario ha subrayado que "esto limita más nuestras cabezas, que la realidad del juego. El balón robada mal cuando era campo de tierra, pero el balón rueda muy bien en césped artificial y ellos lo han demostrado durante todo el año. Eso le ha permitido ser segundo de su grupo. Somos un equipo que juega y no nos agarramos a excusas. Somos valientes y tenemos que demostrar nuestras capacidades con balón, que igual en la ida no fuimos capaces de demostrarlo"

Uno de los temas que se han tratado en esta previa ha sido la enfermería, los jugadores tocados y la duda de Edu Oriol. "El futbolista Edu Oriol está motivado, conectado y con ganas de sumar desde el punto que le toca. Esto no ha terminado para él y Oriol quiere seguir sumando desde fuera. Eso habla muy bien de la persona que es y su profesionalidad. Tenemos varios jugadores tocados y mañana cerraremos la convocatoria. Tenemos una plantilla bien confeccionada y eso me deja tranquilo. Por ejemplo el otro día cuando Edu Oriol se marcha lesionado y Fran Lara asume esa posición vimos que puede hacer un gran papel. Lara ya jugó en Primera RFEF con el Linares y eso es una ventaja para nosotros", finalizó el técnico.