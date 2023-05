UCAM CF, obligado a remontar en Ibiza

UCAM Murcia pierde ante el Peña Deportiva en el partido de ida de las semifinales de los play off (0-1). En el peor momento ha llegado la primera derrota de la temporada como locales en un partido en el que los universitarios no se han encontradocómodos frente an urival que ha tenido el encuentro muy controlado.

El UCAM Murcia consiguió despertar y controlar más el partido, gozó de sus primeras ocasiones, pero sin mucho éxito. En la segunda mitad, los de Víctor Cea entraron mejor y con un buen ritmo de juego, pero sin encontrarse con el gol. En el minuto 80 llegó la puntilla cuando Salinas, con un derechazo desde la frontal del área, puso el 0-1 en el luminoso y le dio la victoria a los suyos. De esta forma los de Víctor Cea están obligados a la remontada el próximo domingo en tierras baleares.

Ambos equipos se disputaban las posesiones desde el principio. El cuadro universitario parecía más dominador sobre el papel pero los ibicencos se acercaban más por el área de Pau Pérez pero sin materializar ocasiones de peligro. Así fue el arranque de una primera mitad que no cambió el patrón, a excepción de un algún acercamiento de ambos equipos, hasta que en el 32', Edu Oriol tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión y le sustituyó Javi Ramírez.

Habría un acercamiento peligroso por parte visitante en las botas de Marc Fraile cuyo disparo impactó en el lateral de la red. Sin tiempo para mucho más el colegiado decretó el final de un primer acto que dejó buen fútbol pero pocos acercamientos.

Con la reanudación pudimos encontrar un partido con un patrón distinto en el que los nuestros eran dominadores y comenzaban a rondar por la portería visitante. El primer acercamiento del segundo acto estuvo en las botas de Yasser y, solo un minuto después, Pito Camacho se probó con un cabezazo que se marchó directamente a las manos del portero.

Mientras el UCAM Murcia CF buscaba adelantarse en el marcador, Víctor Cea comenzaba a mover el banquillo y a dar entrada a jugadores de refresco pero no llegaban ocasiones manifiestas. A 10 para el final, Salinas, que había entrado recientemente en el terreno de juego, conectó un disparo potente, imposible para Pau Torres.

José Cruz y Raúl Pescador lo intentaron, el primero con un disparo lejano y el segundo con un centro peligroso que no encontró rematador. No hubo tiempo para mucho más en el Estadio BeSoccer La Condomina. El UCAM Murcia CF no pudo empatar la contienda y todo se tendrá que resolver en la vuelta, sobre el césped del Municipal de Santa Eulalia del Río.