UCAM CF busca la remontada en Ibiza

El UCAM Murcia Club de Fútbol irá a por el triunfo este domingo en Ibiza para acceder a la eliminatoria definitiva por el ascenso a la Primera RFEF y para ello necesita ganar por más de un gol a la Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportiva Santa Eulalia tras el 0-1 encajado en la ida como local.

El partido, fijado para las doce del mediodía en el estadio municipal de Santa Eulalia del Río, recinto con césped artificial, es "un reto" para el equipo universitario, tal y como señaló en la previa su entrenador, Víctor Cea, consciente de que la derrota sufrida el pasado domingo en el estadio BeSoccer La Condomina obliga a vencer a domicilio y cabe recordar que la mínima ventaja para los baleares les valdría a estos después de haberse disputado la prórroga por su mejor clasificación en el campeonato regular. No en vano los insulares fueron segundos en el grupo 3 el UCAM CF quinto en el grupo 4.

Para este choque causa baja Edu Oriol después de que el defensa lateral derecho resultara lesionado en el compromiso de ida de esta eliminatoria. El zaguero seguramente haya dicho adiós a la temporada aunque el equipo murciano pase a la siguiente ronda.

"Está motivado, conectado y con ganas de sumar desde el punto que le toca. Esto no ha terminado para él y Oriol quiere seguir sumando desde fuera, lo cual habla muy bien de la persona que es y de su profesionalidad", apunto su técnico al referirse al tarraconense.

Con ese cambio obligado el once no variaría mucho del que Cea presentó en el choque de ida y que estuvo formado por Pau Torres, en la portería; el referido Edu Oriol, Fran Lara, José Cruz y Víctor Mena, en la defensa; Vicente Romero, Yasser El Arbaoui, Manu Ramírez y Javi Moreno, en el centro del campo; e Isra Cano y Pito Camacho, en la delantera.

"Tenemos un reto que nos motiva tanto a mí como a los jugadores, que son los protagonistas en el verde, no tienen duda de sus capacidades e irán a dar su mejor versión para pasar a la siguiente ronda", aseguró Cea.

El entrenador madrileño apostó por los suyos. "Esta plantilla demostró ya esta temporada en varias ocasiones que sabe jugar con presión", dijo para también aludir al hecho de jugar sobre una superficie a la que no están acostumbrados, algo que no puso ni mucho menos como pretexto.

"Jugar en césped artificial es algo que limita más nuestras cabezas que la realidad del juego. El balón robada mal cuando era campo de tierra, pero el balón rueda muy bien en césped artificial y, además, nuestro equipo juega y no se agarra a excusas. Somos valientes y tenemos que demostrar nuestras capacidades con el balón y eso en la ida igual no fuimos capaces de hacerlo", manifestó al tiempo que habló de tener determinación e iniciativa. "La ambición tiene que estar implícita en cada acción pero no podemos caer en la precipitación", dejó claro.