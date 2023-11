Thad McFadden, la 'sonrisa de la ACB', se marcha a Zaragoza

Thad McFadden, veterano escolta estadounidense nacionalizado georgiano de 36 años, no seguirá en la plantilla del UCAM Murcia al haber rescindido el contrato que le ligaba a la entidad a petición propia.

Así lo indicó este lunes a través de un comunicado el club, cuyo primer equipo marcha tercero en la Liga Endesa y segundo en su grupo de la Liga de Campeones FIBA.

La salida de McFadden sorprende por la buena trayectoria del conjunto entrenado por SitoAlonso, pero no tanto por la pérdida de protagonismo del jugador en la presente campaña con respecto a las dos anteriores.

Thaddus Dewayn McFadden, nacido en Flint, en el estado de Michigan, el 29 de mayo de 1987, recaló en el UCAM CB en 2021 procedente del San Pablo Burgos y antes había estado en el Iberostar Tenerife y en el Joventut Badalona, además de en República Checa, Alemania, Chipre, Francia, Grecia, Macedonia y China.

McFadden, uno de los jugadores más queridos por la afición universitaria y un consumado especialista en el triple, cierra su etapa en el UCAM con 86 partidos disputados en la Liga Endesa y promediando en el presente curso 5 puntos, 0,7 rebotes, 0,6 asistencias, 0,6 recuperaciones y 0,4 de valoración en 13 minutos y 28 segundos en siete encuentros.

From the bottom of my heart I want to thank the fans, my teammates, and the management for this amazing ride together. There are many unforgettable memories and a lot of people I will call family forever. Murcia you will always have a special place in my heart! Love y’all ??