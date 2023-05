Sito Alonso: "Nos hemos ganado el derecho a soñar"

Con la novena posición asegurada que da derecho a jugar competición europea por méritos propios la próxima temporada, el UCAM Murcia CB se plantará en el Palau Blaugrana para apurar sus opciones de entrar en playoff por segunda vez en su historia. Para ello hay que ganar al Barça, que de momento está invicto como local y esperar a que Valencia no consiga la victoria frente a Río Breogán en la Fonteta. “Que se den las dos situaciones para poder optar al playoff, no es fácil. Lo único en lo que tenemos que centrarnos es en competir muy bien en Barcelona. Pero sí que nos hemos ganado el derecho a poder soñar y a ser el único equipo que le puede arrebatar el puesto de playoff a Valencia en la última jornada”. Comenta Sito Alonso.

El rival regresa a casa después de haber disputado la Final Four de la Euroliga en Kaunas sin fortuna. Ya que perdió contra el Real Madrid en semis y contra Mónaco por el tercer y cuarto puesto. “Seguramente nos encontremos contra un rival que quiere dar el nivel que está dando siempre en casa. Estamos hablando de un equipo que ha perdido 0 partidos en el Palau en toda la Liga Endesa”.

Hasta el último momento, el entrenador madrileño no sabrá si puede contar con toda la plantilla al completo, ya que James Anderson aún no ha podido entrenar con el grupo debido a sus molestias musculares. “Es una incógnita ahora, porque todavía no ha entrenado. Lo va a hacer hoy y en función de cómo lo vea yo, tomaremos una decisión. Él tiene muchas ganas y eso es lo más importante. Pero en este momento es una incógnita”.

Independientemente de cómo acabe la temporada, el papel del UCAM Murcia combinando dos competiciones desde hace cuatro años, ha sido todo un éxito. “Para mí era vital este año que pudiéramos repetir competición europea. Es vital que un club demuestre que puede optar a estar arriba y que pueda repetir dos veces Europa por méritos propios sin tener que jugar una previa”.