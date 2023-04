Sito Alonso: "Nada es imposible"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, reclamó a sus jugadores "responsabilidad individual" para lograr en Manresa la que sería la tercera victoria en la Liga Endesa, algo que el equipo grana no logra desde hace un año y medio, "un reto bonito", según dijo, al tiempo que envió un mensaje tras la marcha de Travis Trice: "El que quiera estar aquí al 90% tiene que irse".



El técnico universitario habló este viernes en rueda de prensa a dos días de visitar al Baxi en partido de la vigésimo novena jornada del campeonato que comenzará a las doce y media del mediodía del domingo en el pabellón Nou Congost.



"Si jugar fuera de casa es difícil hacerlo en Manresa lo es mucho más y nos enfrentaremos a un rival que viene de hacer una segunda vuelta de campeonato muy buena y que lleva seis victorias seguidas en su casa entre la Liga y la Liga de Campeones FIBA", comenzó diciendo en referencia a ese compromiso que la UCAM CB le llega después de dos victorias seguidas, por 79-74 ante el Casademont Zaragoza el pasado domingo y por 90-82 contra el Valencia Basket el miércoles.



El propósito de los universitarios es prolongar esta racha que tienen abierta, pero su entrenador no se obsesiona con ello. "Depender de los resultados para hacer tu trabajo es hacerlo mal, aunque cuando ganas el ambiente es diferente y se siente una confianza distinta a pesar de que no debería ser así. Ganar el tercer partido seguido y hacerlo fuera de casa es un reto bonito y yo siempre miro hacia arriba", manifestó el madrileño.



"Tras jugar de tú a tú ante el Valencia Basket y con un estilo que a la gente le gusta tenemos que estar muy atentos a las cosas que no dependen de lo táctico y es cuestión de responsabilidad individual, que a veces es lo que más cuesta y sobre todo fuera de casa", dijo también Sito, empeñado en que los últimos jugadores en sumarse a la plantilla -el base estadounidense Chris Chiozza y el ala pívot montenegrino Danilo Nikolic- se sigan adaptando y aportando más al colectivo.



"Queremos integrar más a Danilo, quien aún no sabe dónde está pero que es un especialista tirador, y a Chris, cuya entrada en el equipo está siendo sobresaliente, para ser mejor equipo y no renunciar a nada", apuntó al tiempo que aludió a la marcha de Travis Trice, quien era el jugador más valorado de la plantilla, con 12,4 créditos por partido; y el segundo máximo anotador, con 12,3 puntos, por detrás de Thad McFadden, -12,8-.



"El que quiera estar al 90% tiene que irse del UCAM CB pues aquí hay que querer estar al 100%. Travis no quiso ser el descartado en el partido frente al Valencia Basket y verse en la situación en la que estuvo James Anderson en el encuentro anterior. Es el jugador al que más defendí en los cinco años que llevo en Murcia y ahora le deseo lo mejor pero hay que estar focalizados en los que están con nosotros en este momento", fueron sus palabras al respecto.



Sito Alonso también hizo referencia a la forma de jugar que tiene su equipo, muy dependiente del acierto exterior. "El triple es determinante en el baloncesto actual pues los espacios son más reducidos y si no anotas desde fuera tienes más problemas para atacar. Además, sin Jordan Davis, nos falta ese penetrador que podemos llegar a tener con Chris Chiozza y veremos si ahora Rati Andronikashvili nos puede dar ventajas en campo abierto", declaró.