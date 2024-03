Sito Alonso: "Frente a Girona tenemos que ser más UCAM que nunca"

Tras un necesario día de descanso debido al largo viaje del equipo desde Patras, Sito Alonso tiene un día y medio para preparar el encuentro ante un Basquet Girona que viene a Murcia tras vencer a Obradoiro. El equipo afronta este duelo después de anunciar la cuarta renovación de la temporada, Dylan Ennis. “Estamos haciendo un bloque sólido para el próximo año, un bloque sólido para este año… y creemos que es la mejor motivación y solución para que el equipo siga rindiendo a un nivel competitivo alto”.

Enfrente estará un equipo que ha recuperado la buena dinámica de juego y resultados, además de haber realizado buenas incorporaciones. “Los veo muy bien. El otro día en un partido dificilísimo se sobrepusieron a un inicio complicado contra Obradoiro. Y son los dos rivales que tenemos seguidos en el Palacio. Y los esfuerzos por parte de los rivales, a nivel de incorporaciones, hace que cada vez sea más difícil ganar. Siempre es así, pero quizás la dificultad aumenta en estas últimas 11 jornadas”.









Para afrontar este encuentro, Sito Alonso no tendrá mucho tiempo. “Primero estar bien físicamente. Recuperarse de estos días de viaje y de haber estado fuera. Cuando no tienes mucho tiempo para prepararte tácticamente, has de jugar tus mejores opciones lo mejor posible. Pensar mucho en nosotros. Ser más UCAM Murcia que nunca.”

El equipo ocupa la quinta posición en la clasificación, sin embargo, comparte victorias con otros cuatro equipos. “La Liga Endesa cada año es más difícil. Estás haciendo una temporada a nivel de números impresionante y tienes a todos los equipos igualados. Queda muchísimo, así que es muy importante estar centrados y saber las cosas que estamos haciendo bien para encontrarnos en esta situación y que no se caiga ninguna de ellas”.

Ludde Hakanson

El técnico universitario también se ha pronunciado sobre la recuperación de Ludde Hakanson, resaltando que "todavía no se ha entrenado con nosotros. Durante la última semana ha estado trabajando con el equipo EBA, vamos a ver cómo está, pero veo complicado que pueda jugar"