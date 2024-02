Seis jugadores de UCAM CB se marchan a las Ventanas FIBA

Seis jugadores del UCAM Murcia de baloncesto han sido citados por sus selecciones este febrero, por lo que el entrenador, Sito Alonso, no podrá contar en los entrenamientos con los hermanos letones Rodions y Arturs Kurucs, el montenegrino Nemanja Radovic, el checo David Jelínek, el sueco Will Falk y el cubano Howard Sant-Roos, pero volverán para el partido del 2 de marzo en la pista del Baxi Manresa.



En la fase de clasificación para el Europeo de baloncesto de 2025, tanto el escolta Arturs como el alero Rodions Kurucs se medirán a España el día 22 en este país y a Eslovaquia el 25 en el suyo, mientras que el ala-pívot Radovic se medirá a Alemania en esta nación y a Suecia en la suya en las mismas fechas. Ese último partido también lo afrontará el joven escolta Falk y tres días antes jugará en casa frente a Bulgaria.



El también escolta Jelínek acudirá a Grecia para jugar el miércoles 23 y el lunes 26 recibirá con su selección a Gran Bretaña.



El alero Sant-Roos disputará con Cuba dos partidos de la fase de clasificación para el torneo FIBA América 2025 frente a Estados Unidos el jueves 22 a domicilio y el domingo 25 en la isla.



Otros dos que seguramente hubieran ido con Suecia, como son el base Ludde Hakanson y el pívot Simon Birgander, no lo harán por lesión.