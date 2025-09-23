vídeo de la rfef
Tiempo de Revisión de la 5ª jornada: La roja a Sorloth y el gol con un espontáneo en el Barcelona - Getafe, protagonistas
La Federación ha publicado el vídeo de las jugadas polémicas de la 5ª jornada de Liga, con las explicaciones de la expulsión de Sorloth y el tercer gol del Barcelona.
