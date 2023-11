Recital de UCAM Murcia CB ante Tofas Bursa (115-89)

UCAM Murcia CB liderado en ataque por Troy Caupain, autor de 18 puntos y seis triples convertidos y uno dos fallados, consiguió su segunda victoria en tres jornadas de la Liga de Campeones FIBA al imponerse por 115-89 al Tofas Bursa turco en su fortín del Palacio de los Deportes.

Cuarto triunfo consecutivo, contando también la Liga Endesa para el equipo entrenado por Sito Alonso, que busca la primera posición del grupo H en el torneo continental para así acceder directamente al top 16.

Enfrente estaba un rival que marcha duodécimo de entre 16 competidores en la Liga de su país, con solo dos triunfos en siete jornadas del campeonato. Las dudas del cuadro otomano las aprovechó el UCAM CB para obtener otro triunfo convincente, aunque para ello debió trabajar a fondo.

El partido comenzó con ritmo anotador y más acierto del cuadro grana, que vencía por 12-7 con seis puntos locales de Dylan Ennis y cinco visitantes de Cassius Winston. El tiempo muerto pedido por Orhun Ene no cambió la decoración. El segundo triple de Caupain y uno más de Dustin Sleva, además de varias buenas defensas seguidas, dispararon al UCAM CB en el marcador (24-13). El cuarto lo finalizó con un +10 (31-21).

En el segundo periodo las pérdidas de balón lastraron al conjunto universitario, bastante menos fluido que en los diez minutos anteriores, pero incluso así siguió incrementando su ventaja (40-28 tras un nuevo triple de Ludde Hakanson en el ecuador del cuarto).

El intercambio de canastas hizo que los de casa mantuvieran una renta más o menos cómoda, que llegó a ser de hasta 13 puntos con el 47-34 y el 54-41 y Nemanja Radovic, el capitán, entonado en ataque. Al descanso se llegó con una diferencia de 10 (54-44) después de un triple desde ocho metros y a tablero de Caleb Homesley.

De vuelta a la pista, Austin Wiley y Zeljko Sakic hicieron daño en la zona murciana y eso hizo que su equipo se situara a siete (59-54).

