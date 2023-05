El Real Murcia no puede fallar ante el líder Amorebieta

El Real Murcia, con Mario Simón pudiéndose jugar el puesto de entrenador, visitará este sábado al líder del grupo 2 de la Primera RFEF, la Sociedad Deportiva Amorebieta, en un partido en el que los granas necesitan acabar con su mala racha de tres partidos sin ganar -un empate y dos derrotas- para mantener su puesto de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank.



El partido, correspondiente a la trigésimo quinta jornada del campeonato -tras esta quedarán tres para que concluya-, comenzará a las cinco de la tarde en el estadio municipal de Urritxe y el Murcia llegará a él siendo el quinto clasificado con 52 puntos sumados tras caer el pasado domingo por 0-1 ante el Club de Fútbol Intercity y antes empatar a dos en el feudo del filial del Atlético Osasuna y perder igualmente por 0-1 como local contra el Atlético Baleares.



Los murcianistas tendrán enfrente a quienes comandan la tabla con 63 puntos y que, dada su situación, serían los que a día de hoy lograrían el ascenso directo. Los vizcaínos, que en la primera vuelta empataron a cero en el estadio Enrique Roca, vienen de lograr la victoria en sus cinco últimos partidos, el más reciente por 0-1 en campo del Club Deportivo Calahorra.



El conjunto grana, que tiene los mismos puntos que la Real Sociedad B, su principal amenaza para acceder a la promoción y que ocupa la sexta posición por tener perdido el duelo particular con el Murcia, necesita reaccionar para seguir complicándose la consecución de su objetivo toda vez que ascender directamente ya lo tiene descartado.



Para este choque se mantiene la baja por lesión del delantero Dani Romera y su puesto en la punta del ataque se lo disputan Alberto Toril y Andrés Carrasco con más opciones a priori para el primero de ellos.



El once que podría disponer Simón en este choque es el formado por Joao Costa, en la portería; Javi Rueda, Alberto González, Íñigo Piña y Arnau Solà, en la defensa; Julio Gracia, Ale Galindo, Pedro León y Loren Burón, en el centro del campo; y Dani Vega y Alberto Toril, en la delantera.



El técnico madrileño se refirió este viernes, en la víspera al partido y a una semana de trabajo que comenzó con la desilusión de la derrota del pasado fin de semana.



"Pasamos la semana intentando pasar página pronto y con los jugadores, que son críticos, analizamos cómo fue ese partido y ya pensamos en el del Amorebieta, en el que tenemos una oportunidad bonita e ilusionante y para el que la motivación debe ser alta porque enfrente estará el líder", indicó Simón.



Del Amorebieta resaltó que "hace muchas cosas bien, es un equipo bien trabajado y muy organizado, con recursos a nivel colectivo y a nivel individual, que es capaz de ser peligroso con la pelota y sin ella y cuanto menos esté en nuestra área mejor".



"Esperamos un partido muy difícil en Urritxe, donde tendremos que hacer las cosas muy bien para poder ganar y pretendemos hacerlo para salir reforzados de cara a las tres jornadas que quedarán", añadió.



"Estamos quintos y tenemos una ilusión tremenda y mucho que ganar, además de gran ambición. Además, el equipo se está mostrando muy fiable fuera de casa y contamos con plantilla y argumentos suficientes", siguió diciendo al tiempo que se refirió a las dudas que pueden surgir por la mala racha del conjunto grana. "Espero que no tenga una repercusión negativa en los jugadores, que es lo que yo intento quitarles y pretendo transmitirles emoción".