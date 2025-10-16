Aina Bauzá: "Es más difícil preparar el proyecto para la Transat que la navegación"

La regatista mallorquina vuelve a cruzar el Atlántico con motivo de la Transat Cafe L'Or entre Le Havre y Martinica. Serán 3.750 millas náuticas. Participa junto a la francesa Axel Pillain en un barco de 12m