El Real Murcia necesita ganar en Pamplona para seguir en promoción

El Real Murcia, tras el varapalo que supuso su derrota por 0-1 ante el Atlético Baleares, la cual puso fin a una racha de dos triunfos con goleada seguidos y a otra de diez encuentros sin perder, tratará de enmendar la plana este domingo en el campo del filial del Atlético Osasuna de Pamplona y volver a ganar para así mantenerse en zona de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank.



El equipo entrenado por Mario Simón afrontará este choque de la trigésimo tercera jornada de la Liga en el grupo 2 de la Primera RFEF y fijado para las doce del mediodía en las instalaciones deportivas de Tajonar siendo el quinto clasificado con 51 puntos sumados, uno más que la Real Sociedad B, que ocupa la sexta plaza y es una muy seria amenaza para entrar en la pelea por subir.



Por delante, a falta de seis jornadas para que concluya el campeonato -18 puntos en juego-, están el Club Deportivo Eldense, líder con 59; la Sociedad Deportiva Amorebieta, que ocupa la segunda posición con 57; el Barcelona Atlètic, tercero con 53; y el Club Deportivo Castellón, cuarto con 52.



Para este choque está todo el grupo disponible con la única duda del portero portugués Joao Costa, quien arrastra algunas molestias, y, en caso de contar con el luso -de lo contrario jugaría Miguel Serna-, Simón podría presentar un once formado por el propio Joao Costa, en la portería; Javi Rueda, Alberto González, Íñigo Piña y Alberto López, en la defensa; Julio Gracia, Ale Galindo, Pedro León Sánchez y Loren Burón, en el centro del campo; y Dani Vega y Dani Romera, en la delantera.



De cara al nuevo compromiso ante un rival que en la primera vuelta ganó por 1-4 en el estadio Enrique Roca, Simón avisó del peligro que entraña el conjunto navarro.



"Es el único equipo que nos ganó con esa solvencia y que nos hizo aprender por lo ocurrido en ese encuentro de la primera vuelta, aunque más que al ánimo de revancha le damos importancia al partido en sí y a los cinco que nos quedarán luego y, sobre todo, a la situación en la que nos encontramos", indicó este viernes el técnico grana.



El Osasuna B, octavo en la tabla con sus 45 puntos, es "un adversario directo", según dijo también Simón. "Ellos pelean por enganchar con los de arriba y se puede decir que es un partido de seis puntos, los que tú sumarías y los que dejaría de lograr el contrario".



El preparador madrileño, aunque es consciente de la situación en la que se encuentra su equipo, prefiere no focalizarse en lo que señala la tabla clasificatoria. "Creo que nos ha ido bien cuando nos hemos olvidado de la clasificación. No nos obsesiona poder llegar al primer puesto y a día de hoy no podemos estar pensando en lo que hace el primero y luego nosotros fallar", comentó.



Visualizando algo que puede ocurrir en Tajonar Simón remarcó que "en esta categoría el que se pone por delante en el marcador tiene mucho ganado y en muchos momentos no hay que ser mejor que el rival para ganar ya que cualquier partido se puede decidir por detalles y hay que estar muy fino porque eso es lo que te puede hacer ganar o perder".



En esos términos se expresó el entrenador murcianista, quien valoró "la confianza, el apoyo y la ilusión" mostrada por el consejo de administración hacia el equipo y hacia él mismo y que espera corresponder a ese respaldo con resultados que les hagan "seguir en zona de privilegio y poder alcanzar cotas mayores".