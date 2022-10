El Real Murcia busca volver a ganar como local ante Osasuna Promesas

El Real Murcia, muy reforzado por la contundente victoria que consiguió el pasado domingo, un 0-3 en el campo del Bilbao Athletic, recibirá este domingo a las seis de la tarde a otro filial, el del Atlético Osasuna, con la intención de trasladar al estadio Enrique Roca las buenas sensaciones encontradas fuera de casa.



El partido, de la décima jornada en el grupo 2 de la Primera RFEF, le llega al equipo entrenado por Mario Simón siendo el cuarto clasificado y, por lo tanto, en puesto de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank con 15 puntos sumados, a cinco del líder Castellón, a cuatro del Eldense y a uno del Alcoyano.



Los granas, que como locales tan sólo han sido capaces de ganar uno de sus cuatro partidos, por 4-2 ante la Sociedad Deportiva Logroñés, y empataron a cero frente al Calahorra, el Numancia de Soria y el Real Unión de Irún, confían en mejorar sus prestaciones ante su público y darle la alegría que la afición demanda.



"Tenemos la ilusión de plasmar lo que hacemos en el día a día, que es muy bueno, y el nivel mostrado en varios partidos de fuera de casa a nuestro estadio. Si el equipo sabe marcar goles en Bilbao también lo sabe hacer en Murcia y hay que transmitir tranquilidad y tener en cuenta que en cada partido de los disputados en casa estuvimos cerca de ganar", ha indicado el técnico murcianista, quien mantiene la baja por lesión del defensa Javi Rueda y las dudas del también lateral derecho Mario Sánchez y del extremo Santi Jara, quienes arrastran molestias.



Con respecto a la alineación que presentará el madrileño es posible que mantenga la que dispuso en Lezama, con Miguel Serna, en la portería; Manu Pedre, Iván Casado, Íñigo Piña y Alberto López, en la defensa; Julio Gracia, Ale Galindo y Pedro León, en el centro del campo; Arnau Ortiz, Dani Vega y Miku, en la delantera.



No obstante, también podría haber alguna variación y Andrés Carrasco, quien tan bien lo hizo en Bilbao saliendo desde el banquillo -una asistencia y un gol en menos de media hora-, aparecer en el once.



"Cuando van pasando las jornadas se van aclarando situaciones, pero durante la semana van surgiendo posibilidades y eso es positivo. Buscamos un once competitivo", ha comentado Simón.