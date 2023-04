Obradoiro-UCAM CB, duelo de necesitados en Sábado de Gloria

Un Monbus Obradoiro en crisis, tras ganar únicamente uno de sus últimos seis partidos ligueros, buscará este sábado dar una nueva alegría a sus aficionados con un triunfo ante el UCAM Murcia, que llega a Santiago con el reto de cambiar su imagen a domicilio.



El equipo universitario todavía no ha ganado lejos del Palacio de los Deportes en lo que va de segunda vuelta de la liga Endesa, y viene de caer con claridad ante el Unicaja en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de la Champions, disputado el pasado martes.



No obstante, el Multiusos Fontes do Sar parece el lugar ideal para que el bloque dirigido por Sito Alonso vuelve a celebrar un triunfo como visitante, ya que en Santiago ha ganado en sus últimas tres visitas. Encadenar una cuarta le permitiría alcanzar al Obradoiro en la clasificación y sellar virtualmente su permanencia en la máxima categoría.



La visita del UCAM Murcia supondrá un exigente examen para los de Moncho Fernández. Sito Alonso construyó un equipo muy físico a nivel defensivo, con jugadores talentosos en ataque, capacitados para anotar con facilidad desde el perímetro. El choque supondrá, además, el regreso del ala-pívot montenegrino Nemanja Radovic y el pívot ucraniano Artem Pustovyi a Santiago



Para este encuentro, que comenzará a las 18:00 horas con el arbitraje de Emilio Pérez Pizarro, Alfonso Olivares y Héctor García, Moncho Fernández tiene la duda del alero Edgar Vicedo, que sufrió una lesión en el gemelo interno en el último partido contra el Manresa y no ha podido entrenar con el grupo a lo largo de la semana.

