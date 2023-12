Mariano Albaladejo presentará candidatura a presidente de la FFRM

Mariano Albaladejo Ortiz, actual vicepresidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), optará a presidir este organismo, tal y como anunció este miércoles en un acto que se celebró junto al edificio federativo en Murcia.

Albaladejo, murciano de 52 años -cumplirá 53 el día 23 de enero-, quien además es patrocinador a través de su empresa de un buen número de clubes y deportistas, aspira a un cargo que a día de hoy ocupa José Miguel Monje Carrillo tras acceder a él en 2004.

Las elecciones tendrán lugar en 2024 y Albaladejo ya comunicó su intención de presentarse a ellas, algo que ahora bajo el lema 'Juega por el cambio'.

"Como futuro presidente haré que la Federación de Fútbol de la Región de Murcia sea abierta, justa y para todo el mundo. Hay muchos clubes que se quejan de que no se les está atendiendo y hablo tanto del tema deportivo como del médico. Es algo de lo que llevo tiempo avisando y no me hacían caso desde dentro, por lo que es un paso que moralmente tenía que dar", comentó alguien muy vinculado al mundo del deporte y en particular del fútbol, pues lleva más de 20 años en él habiendo sido árbitro, presidente de un club modesto y patrocinador.

"Buscamos no solo mejorar la calidad del fútbol en la Región, sino también fortalecer los valores fundamentales que lo sustentan", añadió.

"En la FFRM nos estamos quedando atrás cuando otras federaciones avanzan y nosotros retrocediendo", indicó igualmente Mariano Albaladejo, quien tendrá en su candidatura a Rebeca García, ex directora general del Fútbol Club Cartagena; Francisco Martínez Rivas, ex consejero del Real Murcia; a Miguel Galán, quien como presidente del Comité Nacional de Entrenadores y salió a la palestra por su oposición a la gestión de Ángel María Villar y Luis Rubiales, anteriores presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

También se incluye en el equipo de trabajo el entrenador Francisco Jiménez y otras personas se unirán a él.

"Queremos que el fútbol murciano sea reconocido no solo por sus logros en el campo, sino también por la calidad de las personas que formamos en nuestro camino", reconoció Albaladejo.