Manu García: "Quiero ascender con este club a fútbol profesional"

Manu García atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa del partido de este domingo ante el Linares Deportivo en Linarejos.

El portero fue preguntado sobre el cambio de panorama del equipo tras la victoria ante el Recreativo: “la verdad que sí”. Después de la derrota en Madrid lo que teníamos que hacer, ya lo dijo el míster, era ganar el siguiente partido porque eso espanta cualquier tipo de duda. Creo que el equipo estuvo bastante bien, y además, la expulsión, que nunca viene bien, hizo que la afición se metiese aún más en el partido. Hubo una buena comunión esos últimos 20 minutos que nos hizo ganar a un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que va a por los playoffs. Eso nos tiene que mostrar que cuando estamos al 100% es aspectos del juego y de concentración, somos un equipo muy difícil y muy duro.”

"Estando al cien por cien somos un equipo muy complicado"

Preguntado acerca del aspecto defensivo, la diferencia entre Madrid y el pasado partido: “al final el partido de Madrid es otro de los que nos ha hecho daño esta temporada. A nivel global, ese partido, para mí, no es el peor. Hay partidos como el de Sanluqueño o Córdoba que han sido partidos muy malos. El de Madrid fue una parte en la que nosotros tuvimos errores y ellos fueron muy efectivos. Creo que eso ya es el pasado, al igual que el partido del Recreativo, y nosotros sabemos que cuando hacemos las cosas bien defensivamente y estamos juntitos somos un bloque muy duro. Por eso somos, si no, el que más porterías a cero tiene de este grupo, de los mejores equipos. Por el contrario, también sabemos que cuando no estamos juntos y nos desconcentramos un poco, somos un rival débil porque nos meten goles. Estamos cogiendo el camino como equipo, es verdad que un poco tarde por todo lo que hemos vivido, pero sabemos en lo que somos buenos y menos buenos. Es un punto muy importante para acometer los 12 partidos de liga que quedan.”

Sobre su estado después de la lesión, Manu dijo esto: “nunca había tenido una rotura y cuando me lesioné creo que estaba en el mejor momento de la temporada. Lo comentaba con mis compañeros, estaba en búsqueda de mi mejor momento tanto mental como físicamente. Ahora es verdad que esa chispita que tiene cuando uno está bien y el equipo está bien, no la tiene. Me falta un par de semanas para estar al máximo rendimiento. Pero bien, me encuentro bien. No tengo dolores y espero buscar mi mejor versión para ayudar al equipo tanto dentro como fuera del campo.”

Respecto a si está siendo una temporada complicada para él: “desde que el anterior míster apostase Gianni, cuando me dio la oportunidad, me centré un poco más. Venía de Tarragona, todavía la cabeza no estaba al 200% en lo que me pedía el anterior cuerpo técnico. Hubo un momento en el que me espabilé. Tuve que hacer autocrítica a mí mismo, la culpa no es de nadie, solo mía. A partir de ahí me centré más en rendir al 200%, en trabajar, en dejarme entre comillas de tonterías. Y me estaba encontrando bastante bien, a partir de ahí fui creciendo con el equipo. Estaba ahí cerca, y personalmente lo voy a conseguir seguramente. El equipo está creciendo y me va a ayudar a mí a crecer e intentar poner mi granito de arena para que el equipo también crezca y podamos ganar este fin de semana en Linares que es lo verdaderamente importante.”

Manu García también fue preguntado acerca de su continuidad en el club y una posible renovación: “de momento no han hablado conmigo, ahora mismo lo único que quiero es ganar en Linares; sí que es verdad que, más allá de la temporada, mi pareja y yo estamos muy contentos en Murcia; el club es muy viable, está creciendo mucho en lo institucional y si quieren hablar conmigo, pues hablaremos y llegaremos a un acuerdo”.

Preguntado acerca del rival del domingo, el Linares Deportivo: “creo que lo más importante es fijarnos en nosotros mismos; obviamente hoy empezaremos a ver cosas del rival y sabemos que la categoría está muy igualada y que vamos a sufrir mucho para sacar los 3 puntos en cualquier campo; tenemos que tener las ideas muy claras para ganar al Linares porque ellos estarán dolidos, ya que venían en una buena dinámica, y será un partido duro”.

Manu también habló sobre la comunión entre equipo y afición que se vivió el otro día: “me quedo con un detalle muy importante para mí, cuando nos quedamos con uno menos la afición nos ayudó a ganar el partido; personalmente yo flipaba con el ruido que había porque, pese a haber menos personas que otros días, apretaban prácticamente más y eso te da mucha energía y creo que los compañeros lo notaron ante un gran rival que está en playoff y que apenas nos sometió”.

El guardameta sevillano finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre la clasificación, en la que el Real Murcia está a 6 puntos del playoff: “sinceramente la tabla no la suelo mirar nunca, creo que lo más importante es estar bien mentalmente; cuando ganamos no nos podemos creer el Real Madrid y cuando perdemos tampoco somos los más malos del mundo; hay que tener una estabilidad emocional y creo que el equipo la está consiguiendo y es evidente que la confianza aumenta cuando ganas”.