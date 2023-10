Kurucs: "Tenemos que mejorar lo que no hicimos bien en Bilbao"

El UCAM Murcia empieza la semana de trabajo tras la primera derrota de la temporada en Bilbao. Rodions Kurucs ha afirmado que “no jugamos nuestro mejor partido ni nuestro juego. No corrimos, no jugamos en defensa como los tres partidos anteriores y estoy seguro que vamos a entrenar mucho más esta semana”.

Tras la visita a Bilbao, los universitarios se enfrentan de nuevo a otra prueba de fuego el próximo domingo en su visita al Real. Para intentar ganar allí, el alero explica qué hay que cambiar en referencia al último partido. “Creo que no tuvimos energía para correr y jugar en defensa. Esta semana tenemos que trabajar y arreglar las cosas que no hicimos bien. Necesitamos aprender a jugar entre nosotros, porque aún no sabemos al 100%”.

El jugador universitario ha valorado el inicio del equipo de forma positiva, pero advierte de la importancia de estar preparados. “Siempre está bien empezar con victorias, pero ahora tenemos que seguir. Vienen partidos duros y la Basketball CL. Todo va a cambiar porque vamos a jugar dos partidos a la semana y va a ser muy importante cómo nos recuperamos después de cada partido”.

A pesar de ser uno de los últimos jugadores en aterrizar en el equipo, el letón se ha adaptado muy bien a la plantilla y personalmente “me veo muy bien, entiendo mi rol aquí y quiero seguir aprendiendo y mejorando en cada partido”.

Una de las cosas que más le gusta del equipo a Kurucs es “que somos como una familia. Desde el principio han sido muy buenos compañeros. Siempre hablamos, estamos juntos y eso es muy bueno para conectar con la gente y es la parte que más me gusta”.