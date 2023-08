Howard Sant-Roos: "Me gusta mucho el equipo"

Es uno de los jugadores con mayor currículum de la plantilla. Ha jugado Euroliga, Eurocup, Basketball Champions League y, por segunda temporada, la Liga Endesa. Howard Sant-Roos es uno de esos jugadores que por su carácter, puede ayudar dentro y fuera de la pista. “Soy muy fácil de conversar. Espero hacer mi trabajo bien, fuera del campo también. Es algo muy importante. Creo que con la actitud que tengo y la persona que soy puedo ayudar mucho en eso”.

Su llegada se produjo tras una llamada de teléfono de Alejandro Gómez, que como el propio Director General del UCAM Murcia advirtió, le recordó mucho a su conversación años atrás con Facu Campazzo. “Fue muy honesto desde el principio. Ya llevo cierto tiempo en esto. A veces cuando nos llaman nos crean ilusiones y creo que la honestidad desde el principio es muy importante. Me explicó bien el proyecto que quieren hacer y por eso estoy aquí”.

La pasada temporada jugó en Casademont Zaragoza. La conversación con Alejandro y la doble competición, han sido dos factores determinantes para cambiar de ciudad. “Creo que Alejandro jugó un factor muy importante en ello.

Necesitaba jugar la Champions, pienso que dos partidos a la semana me gustaba más. Después me enteré que ellos iban a jugar a la FIBA Eurocup…. Pero la Champions y la ACB son dos competiciones muy muy fuertes y es por ello que quería estar aquí”.

En las primeras semanas de entrenamiento le gusta mucho la plantilla que se ha formado. “Me gusta mucho el equipo. Me gusta mucho la idea de Sito, como se explica, como hace que los jugadores lo entiendan y es por eso que me gusta mucho”.

Se trata de un jugador polivalente que puede alternar todas las posiciones exteriores. “Creo que de dos y tres me siento más cómodo. Pero si tengo que ayudar en la posición de base, lo he hecho. Creo que es una idea que puedo aportar en todos los equipos que he estado y a UCAM Murcia también”.

La primera piedra de toque es la Supercopa Endesa. Una competición muy ilusionante para la ciudad y la afición. “Pienso que será algo muy divertido. Hay nivel de sobra, nivel de equipos top y nosotros no somos menos. Así que vamos a por todo”.

En su segunda temporada en la Liga Endesa, Howard Sant-Roos está más preparado para conocer mejor a sus integrantes. “Un poco más de experiencia. Para conocer mejor a ciertos jugadores, a ciertos entrenadores y puedo transmitir eso a mis compañeros. El año pasado sabía que venía a una de las mejores ligas, pero tampoco estaba preparado para entrenadores que hacen cierto tipo de trucos”.

Podremos ver su debut el próximo sábado a las 19:00 en el torneo de Monzón que el UCAM Murcia CB disputará frente Baxi Manresa y Morabanc Andorra.

