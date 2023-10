FFRM elige a 32 profesionales para dirigir a sus selecciones

24 entrenadores y 8 entrenadoras llevarán el mando de las selecciones de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia para los Campeonatos de España de fútbol y fútbol sala esta campaña.



Los combinados masculinos de fútbol serán dirigidos por Antonio García Angulo el sub 12, Antonio Martínez Zaragoza el sub 14, Nacho Ayala el sub 16, Manuel Martínez Marín el sub 18 y Mario Martínez Galindo el equipo de veteranos aficionados, mientras que en los femeninos la responsabilidad recaerá en Inmaculada Sánchez Amor en el sub 12, Enrique Rica en el sub 15 y Eduardo Salido en el sub 17.



En fútbol sala masculino, los elegidos son Antonio Emilio Huelbes y Pedro Pérez Almela para el benjamín, Francisco Javier Franco, Adrián Rincón y Pedro José López Giménez para el alevín, Elian Oliva y Óscar Ramón Sánchez Sáez para el infantil, Diego Valdivieso y Manuel Villa para el sub 16 y Juan Jesús Marín del Toro y Pablo Pedreño para el sub 19.



En el femenino, en infantil Almudena Carcelén y Francisca Marina Ochoa en infantil, en alevín Olga Alcaraz, en sub 16 Cristina Pérez Pardo y Marta Turpín y en sub 19 Olga Alcaraz y Almudena Carcelén.



Formarán parte del proyecto Talento Deportivo María de los Ángeles Pino, Mario Martínez Galindo, Ana María Pino, Antonio Alarcón, Alejandro Fernández Martínez, Diego Pérez Melgarejo, José Aguilar, José Antonio Robles y Rubén Herrero.