Felipe Moreno: "Sigo confiando en ascender como primeros"

Como cada mes, Los Aperitivos Deportivos Sport Business World con Estrella de Levante vuelven a celebrarse y en esta ocasión el invitado ha sido el presidente del Real Murcia, Felipe Moreno. La cita ha tenido lugar en la agencia de comunicación Weekend, situada en la Avenida Abenarabi.

Felipe Moreno confía en el Real Murcia y considera el ascenso prácticamente un hecho: “Al equipo no le falta nada para conseguirlo”, asegura. Además añade que “los jugadores tienen muchas ganas de sacar esto adelante y tienen todo mi apoyo. Por supuesto, la confianza en el entrenador es al 100%”. El cordobés espera el ascenso del club y según cuenta, se está volcando con el equipo para que esto ocurra: “les transmito mi experiencia, el optimismo y lo que les pueda aportar lo hago. Estoy muy encima de ellos, yo les dije que les iba a acompañar en todos los viajes y ahí me tienen. Estoy en el mismo hotel y desayuno con ellos. No descarto subirme al autobús, como ya lo hice en el Leganés. Ojalá que esto salga bien”

Durante la conversación con Juan Cervantes, Felipe Moreno también ha aludido a la última polémica con Agustin Ramos y ha aclarado en qué punto se encuentra su relación y la directiva del club: “tuvimos una comida el miércoles pasado, lo vi bien. El pacto que hicimos fue que se quedaran dos de sus consejeros y ahí están. Con él está perfecto el tema. A mi me gustaría que él fuera el Presidente del equipo en Primera División.”

Felipe Moreno ha hablado de lo que le llamó la atención del equipo grana y ha reconocido el gran esfuerzo del personal del club: “Antes de llegar, lo que me tenía convencido era la afición. Una vez dentro, me ha sorprendido el equipo y el tema del compromiso del personal del club, hacen lo que haga falta por el Real Murcia.”

Además, ha destacado los proyectos que quiere realizar y hacia dónde quiere llevar al Real Murcia: “Tenemos pendiente encontrar un director deportivo. Se hizo una primera ronda con dos, pero no ha sido posible por diferentes circunstancias. No tenemos mucha prisa, porque el equipo está hecho, pero sí que me gustaría que fuera uno que sirviera para las dos categorías. ” . También, ha anunciado que las renovaciones están sobre la mesa: “hay gente muy válida en el equipo. Aún no puedo concretar los nombres, pero sí me gustaría que siguieran algunos nombres conocidos. Si ascendemos, uno de los primeros en renovar será el entrenador”.

Establecer sinergias que generen riqueza e inspiración en torno al deporte, el turismo y la gastronomía son algunos de los propósitos con los que nace la iniciativa de los Aperitivos Deportivos con Estrella.

