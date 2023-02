ElPozo Murcia FS mantiene la mejor racha de la temporada

ElPozo Murcia Costa Cálida, con su sonado triunfo por 2-3 contra el Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana, pasa a ser el equipo en mejor racha de la Primera División de fútbol sala con seis victorias seguidas y dando por cerrada la dinámica ganadora del líder, un Barça que había ganado sus nueve últimos partidos ligueros hasta que cayó frente a los murcianos, cuyo entrenador, Javi Rodríguez, indicó que su equipo "se ha soltado" y a la vez recordó que "no hay que lanzar las campanas al vuelo".



Ese triunfo, con goles de Felipe Valerio Paschoal, Taynan da Silva y Darío Gil y una soberbia actuación del portero Juanjo Angosto, permite al conjunto charcutero seguir en su buena línea y consolidar la cuarta posición que ocupa, ahora con 39 puntos en 20 jornadas, a cuatro del Jaén FS y el Mallorca Palma Futsal, que son segundo y tercero; y a diez del propio Barcelona, que comanda la tabla con autoridad pese a ese revés en su cancha, donde había ganado nueve partidos y empatado uno contra los jienenses en esta Liga.



ElPozo, con sus seis triunfos consecutivos en la competición, posee la mejor racha abierta del campeonato al truncar la de los azulgranas, a los que también les ganaron en la primera vuelta por 2-1, aunque también contra ellos sucumbieron esta temporada en las semifinales de la Supercopa por un contundente marcador de 2-7 en Alzira.



"Ganamos al mejor equipo de la Liga, el rival al que todos los demás vemos en la final, y contra él nosotros supimos sufrir y tuvimos a un Juanjo estelar y eso me hace estar contento", declaró Javi Rodríguez, quien volvía a la que fue su casa en su etapa como jugador.



"Esto para mí es venir a casa, un lugar donde siento muchas emociones, y es importante ganar y sumar tres puntos para seguir a cuatro del Palma y el Jaén y peleando por la segunda posición", manifestó el de Santa Coloma de Gramanet.



Según el técnico grana, sus jugadores dieron un paso adelante. "Este equipo se ha soltado, sabe lo que quiere, pelear y luchar, y tira de orgullo porque a todos nos duele lo que dicen de nosotros y luchamos por esta camiseta y por el escudo, que es muy grande", aseguró al tiempo que remarcó que "no hay que lanzar las campanas al vuelo"