ElPozo Murcia FS empata en Valdepeñas en un partido 'loco' (5-5)

ElPozo Murcia Costa Cálida FS suma un punto ante Viña Albali Valdepeñas en un partido de locura en el Virgen de la Cabeza. Idas y venidas en las dos áreas, sobre todo, en una segunda parte con siete goles. Felipe Valerio y Taffy no jugaron por precaución al tener molestias musculares. A seguir trabajando.

Ambos conjuntos saltaron a la pista RFEF en el Virgen de la Cabeza y guardaron un sentido minuto de silencio por Álvaro Prieto, futbolista del Córdoba fallecido la pasada semana. En lo deportivo ambos equipos salieron a por la victoria desde el inicio. Los locales para subir puestos en la clasificación tras la victoria en Alzira y los murcianos para que los baches ante Osasuna y Barça queden en una anécdota de la temporada. Con Edu bajo palos ante su ex equipo, Marlon, Ricardo, David y Rafa Santos ElPozo comenzó la séptima jornada. Valdepeñas apretó en los primeros compases ante una fuerte defensa visitante, hasta que en el minuto 7 Esteban marcó el primer tanto. El de la noche y con su nuevo equipo (0-1). Mientras que Edu despejaba el disparo de Pol, y Marcao el de Marlon. Edu se hacía enorme bajos palos al despejar las ocasiones de Alberto, seguido de Bynho y después Boyis. Hasta que en el 15′ de partido Rafa Rato puso el empate en el marcador.

Los últimos minutos fueron de ElPozo. Armaba ocasiones pero no conseguía finalizarlas. A punto estuvo de anotar Ricardo pero su tiro dio al poste. Los murcianos se llenaron de faltas en el 19′ y Pol aprovechó un rechace para anotar el segundo, a 28 segundos de finiquitar esta mitad. Gadeia intentó firmar tablas para ir a vestuarios pero no dio tiempo para más y llegaron al descanso 2-1 en contra.

En la segunda parte ElPozo salió con Marlon, Gadeia, Marcel y Rafa junto a Edu más enchufado desde el inicio. Muestra de ello fue el golazo de Marcel en el minuto 23 de partido con un zurdazo. Y a los cuatro minutos se volvió a adelantar ElPozo en el marcador con el segundo de Esteban y tercero de los murcianos. Pero la alegría no duró mucho ya que una falta a favor de Valdepeñas fue aprovechada por Pol para anotar 3-3. ¡Qué locura de partido! Pasado el meridiano de esta mitad el disparo de Marcel dio en última instancia en Eric Martel para poner el 3-4 a favor de ElPozo. Y a los dos minutos Rafa Rato el 4-4.

En los dos últimos minutos fue increíble. Marcel al palo en un disparo que parecía que iba dentro. Valdepeñas entonces apostó por el portero jugador con Eric Martel y David Álvarez desde su área, gol que parecía el definitivo. Pero a dos segundos del final Eric Martel anotó el quinto y definitivo de la noche (5-5).