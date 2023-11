ElPozo Murcia Costa Cálida sólo puede empatar ante Ribera Navarra (2-2)

ElPozo Murcia Costa Cálida FS suma un punto ante Ribera Navarra 2-2 tras remontar el encuentro en la segunda parte con un doblete de Gadeia. El portero jugador con 12 minutos todavía de partido salió bien, aunque no se consiguió la victoria y la tercera plaza en la clasificación. A seguir trabajando.

ElPozo salió a por el partido desde el inicio ya clasificados matemáticamente para la Copa de España. Taffy seguido de Rafa con dos ocasiones consecutivas iniciaron el ataque. Con la primera rotación, Esteban también pudo hacer el primer gol de la mañana, pero dio al palo, y el rechace se le quedó alto a David Álvarez. De nuevo ocasión de David que repele el meta, y misil de Gadeia que se fue fuera. No habíamos llegado al meridiano de esta mitad y la intensidad en el ataque murciano era máxima a expensas de finalizar las ocasiones. Casi al término del encuentro, Rafa y David volvían a intentarlo, pero la defensa visitante y el portero impedían que se abriese el marcador. Hasta que en el minuto 17 Soufian sorprendió a Edu para poner el 0-1. Marcel buscó el empate pero el disparo se marchó alto. Y el segundo de Ribera llegó a 1:50 del descanso tras un disparo de David que dio en última instancia en Marcel (0-2). Un resultado que no reflejaba lo que había generado ElPozo en toda esta parte.

En la segunda parte, ElPozo salió muy intenso con ocasiones de Niyazov, volea de Marce que se marchó alta, y de nuevo Niyazov que no encontró portería con un tiro muy escorado. Los de Ribera ejercían una fuerte presión y ya casi en el ecuador de esta parte ElPozo estuvo a punto de recortar tras un balón suelto en el área después de un cabezazo de Esteban. Ocasiones y mil ocasiones de los murcianos hasta que en el 33 de partido Gadeia recortó por fin… jugando Marcel de portero jugador. Y a los dos minutos de nuevo marcó Gadeia poniendo el empate y a la afición en pie animando a su equipo. Cómo había cambiado el partido. Más aún, cuando a cuatro minutos para terminar, Tripodi vio la segunda amarilla, dejando a su equipo con uno menos. Buscaron el tercero con Niyazov de portero jugador. Rafa lo intentó tras pase de Gadeia, pero interceptó el esférico el meta. Y a escasos segundos vimos la quinta falta. Pero con calma el encuentro concluyó con reparto de puntos tras un final de infarto.