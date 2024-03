Ducati anuncia la llegada de Fermín Aldeguer a MotoGP para la próxima temporada

El joven piloto murciano Fermín Aldeguer formará parte del equipo Ducati a partir de la próxima temporada, anunció este martes la escudería italiana a través de sus medios oficiales, y tendrá la ocasión de estrenarse en MotoGP, la máxima categoría del mundial motociclista de velocidad.

"Bienvenido a la Familia Ducati, Fermín Aldeguer. El piloto español ascenderá a MotoGP en 2025, ya que ha firmado un acuerdo de dos años que le permitirá manejar una Desmosedici GP a partir del próximo año con la opción de ampliar su contrato por otros dos", anunció el conjunto transalpino la incorporación del deportista de la pedanía de La Ñora, que cumple 19 años el 5 de abril.

Actualmente, en Moto2 con el equipo Boscoscuro, coincidirá en la categoría reina con otro murciano, el mazarronero Pedro Acosta, quien dio el salto como campeón de la división intermedia.

Aldeguer debutó en el Mundial en 2021 directamente en Moto2 y la pasada fue su primera campaña completa en el campeonato universal, en el que terminó tercero tras cinco victorias, la mayoría de ellas en el tramo final del curso y las cuatro últimas de forma consecutiva.

@Aldeguer54 will make his MotoGP debut in 2025 after signing a multi-year agreement with Ducati Corse ?? pic.twitter.com/LVe39xrLNM